Kmalu in težko pričakovano: Dinastija Viktorja Orbána

»Madžarski premier Viktor Orbán je do petnajstega leta njegove vladavine dosegel, je njegov zet postal eden najbogatejših ljudi na Madžarskem. Naš preiskovalni dokumentarni film Dinastija razkriva, kako je Orbánova družina – od očeta do hčerke – zgradila družinski poslovni imperij tako, da je molzla državo in sredstva Evropske unije,« je madžarski preiskovalni Szabolcs Panyi na družbenih omrežjih napovedal novi dokumentarec o madžarskem premierju Viktorju Orbánu. Posnela ga je ekipa madžarskega neprofitnega spletnega medija Direkt 36, pri katerem se osredotočajo na preiskovanje korupcije na Madžarskem.

Film s polnim naslovom Dinastija: posli družine Orbán (The Dynasty: the Orbán family's businesses) si bo po napovedih avtorjev mogoče ogledati »v kratkem«. Za zdaj so na voljo le predstvitveni film in na desetine člankov, v katerih so novinarji Direkta 36 preiskovali poslovanje Orbánovih najožjih krogov (prispevki so v angleščini in prosto dostopni na njihovi spletni strani). »Orbán trdi, da nima prihrankov, so pa člani njegove družine v zadnjih letih zaslužili milijone evrov, deloma iz javnega denarja madžarske države deloma iz evropskih sredstev,« se glasijo povzetki njihove preiskave, ki je trajala štiri leta.

FOTO: Lisi Niesner/Reuters

V tem času so med drugim spremljali tovornjake, ki so odhajali iz rudnika Orbánovega očeta, našli prve dokumente, ki dokazujejo, da podjetja družine dobavljajo gradbeni material za velike infrastrukturne projekte, ki jih financirata madžarska država in Evropska unija, in odkrili, da javni denar odteka k Orbánovi družini prek madžarskega tajkuna. Pisali so tudi, da je madžarska razvojna banka, ki je v državni lasti, Orbánovemu zetu in njegovim poslovnim partnerjem zagotovila 166 milijonov evrov posojil, kar je skoraj v celoti pokrilo nakup enega od bolj znamenitih hotelov v Budimpešti. Ugotovili so med drugim še, da rudarsko podjetje Dolomit Kft., ki je v lasti premierjevega očeta, izplačuje 13-krat višje dividende od madžarskega povprečja.

Direkt 36, ki ga med drugim financira organizacija Open Society Foundations v lasti milijarderja in velikega Orbánovega nasprotnika Georgea Sorosa, bo v novem dokumentarnem filmu združil ključne ugotovitve o delovanju Orbánovega imperija, na katerega letijo očitki o korupciji z vseh strani. Ameriške oblasti so denimo v začetku letošnjega leta uvedle sankcije zaradi njegove domnevne vpletenosti v korupcijo uvedle sankcije proti Antalu Rogánu, vplivnemu madžarskemu politiku in vodji Orbánovega kabineta.

Rogánu in vladajoči stranki Fidesz so očitale okoriščanje z zaslužki podjetji iz ključnih sektorjev madžarskega gospodarstva, njihove manevre pa so razglasile za »simbol širšega ozračja nekaznovanosti na Madžarskem, kjer so ključne elemente države zavzeli oligarhi in nedemokratični akterji«, kot smo poročali. Rogána neodvisni madžarski novinarji opisujejo kot Orbánovo desno roko, med njegove pristojnosti pa spada nadzor nad civilnimi obveščevalnimi službami ter vladnim komuniciranjem. Njegovo ime se pogosto pojavlja v korupcijskih škandalih in v povezavah z Rusijo.