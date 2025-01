ZDA s sankcijami nad desno roko Viktorja Orbána

Združene države Amerike so zaradi njegove domnevne vpletenosti v korupcijo uvedle sankcije proti Antalu Rogánu, vplivnemu madžarskemu politiku in vodji kabineta premiera Viktorja Orbána. Ameriške oblasti Rogánu in vladajoči stranki Fidesz očitajo okoriščanje z zaslužki podjetji iz ključnih sektorjev madžarskega gospodarstva, njihovo početje pa so proglasile za »simbol širšega ozračja nekaznovanosti na Madžarskem, kjer so ključne elemente države zavzeli oligarhi in nedemokratični akterji«.

Rogána neodvisni madžarski novinarji opisujejo kot Orbánovo desno roko, med njegove pristojnosti pa spada nadzor nad civilnimi obveščevalnimi službami ter vladnim komuniciranjem. Njegovo ime se pogosto pojavlja v korupcijskih škandalih in v povezavah z Rusijo.

V vladi madžarski premiera Viktorja Orbána se očitno nadejajo, da bo z menjavo oblasti v ZDA prihajalo tudi do manj kratkih stikov v odnosih med Washingtonom in Budimpešto. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Ves čas svojega delovanja kot vladni uradnik je Rogán svoj položaj izkoristil za razdeljevanje javnih naročil in sredstev prijateljem, zvestim njemu in politični stranki Fidesz,« je v obrazložitvi odločitve o Madžarovi uvrstitvi na seznam sankcioniranih oseb poudarilo ameriško ministrstvo za finance.

Na State Departmentu so medtem pojasnili, da je vitalnost in kontinuiteta demokratičnih institucij zaveznic ter zaščite demokracije po vsem svetu v interesu nacionalne varnosti ZDA. »Namen [teh ukrepov] je zagotoviti, da finančni sistem ZDA ne bo igral nobene vloge pri omogočanju koruptivnih dejavnosti Antala Rogána,« je v izjavi za javnost poudaril govornik Matthew Miller.

Uvedbo sankcij proti vodji kabineta madžarskega premiera je v Budimpešti komentiral tudi ameriški veleposlanik David Pressman. FOTO: Krisztina Fenyo/Reuters

»Sistemska korupcija, ki jo predstavlja Antal Rogán, vpliva na odločanje Madžarske o vprašanjih, ki vplivajo na varnost Združenih držav Amerike in naših zaveznikov,« je na novinarski konferenci po naznanitvi sankcij povedal ameriški veleposlanik na Madžarskem

Na odločitev ameriških oblasti se je že odzval madžarski zunanji minister Péter Szijjártó, ki je za uvedbo sankcij okrivil Pressmana. »To je osebno maščevanje veleposlanika, ki ga je propadla ameriška administracija poslala na Madžarsko,« je po poročanju AFP v objavi na Facebooku zapisal vodja madžarske diplomacije in namignil, da pod prihajajočo administracijo Donalda Trumpa do podobnih kratkih stikov med Washingtonom in Budimpešto ne bo več prihajalo. »Kako dobro, da bodo ZDA čez nekaj dni vodili ljudje, ki našo državo vidijo kot prijatelja in ne sovražnika,« je dodal Szijjártó.