Leto 2023 je najbolj zaznamovala beseda ujma

Ujma je beseda, ki najbolje opisuje minulo leto 2023, so pravkar razglasili za Znanstvenoraziskovalnem centru SAZU. Besedo, ki je dobila največ glasov izmed 4800, je za svojo izbrala tudi naša medijska hiša. Enaki besedi leta sta Delo in ZRC SAZU poprej razglasila že leta 2019.

Ta beseda najbolj odraža duh časa, postala je središče številnih pogovorov, zaposlovala naše misli, je med drugim na razglasitvi poudarila Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ki vodi strokovno komisijo za izbor besede leta in je tudi pobudnica akcije. Razglasitev je vodil dr. Dan Podjed z Inštituta za slovensko narodopisje ZRC SAZU, a prostodušno priznal, da se je v zasnovo precej vpletala umetna inteligenca, besedno zveza, s katero so se veliko poigravali.

Visoko so se uvrstile še draginja, bralna pismenost in nutrija.

ZRC SAZU, ki pripravlja izbor za besedo leta vse od 2016, namreč izmed predlogov ljudi izbere deset finalistk, enajsti predlog posreduje Delo, o njih pa na koncu odločijo glasovalci na spletni strani Beseda leta. Poleg ujme so bile v konkurenci še besede oziroma besedne zveze bralna pismenost, draginja, gentrifikacija, nevihtna celica, nutrija, osebni zdravnik, »štempljanje«, UI (kratica za umetno inteligenco), vojna in zal (poizvedba z največjim prirastom v tem letu na Franu).

Vse besede, ki so bile v igri, lepo kažejo na to, kaj vse nas je v minulem letu pestilo in zaposlovalo naš vsakdanjik. Veliko predlogov, ki so jih dobili na ZRC SAZU (vsega skupaj jih je bilo okoli 800, 200 je bilo različnih), se je nanašalo na vreme, poplave, vodo in naravne nesreče, prav tako na draginjo in inflacijo, tudi nutrije niso šle mimo neopažene in so postale priljubljene tudi zaradi instagramabilnosti, je na prireditvi dejal voditelj.

Ljudi je vznemirilo evidentiranje delovnega časa oziroma »štempljanje«, ki je sicer nižje pogovorna beseda, a se v tej obliki najbolj uporablja, zato so jo uvrstili med finalistke, je pred časom v pogovoru za Delo povedala Simona Klemenčič. Poleg predstavnikov ZRC SAZU jo sestavljajo še predstavniki Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in portala MMC.

Kot drugod po svetu je vsenavzoča umetna inteligenca oziroma UI, ki so jo v angleški različici AI za besedo leta izbrali slovarji Collins, podobno so različice te kratice in z njo povezanih pojavov izbrali v drugi državah in pri tamkajšnjih prirediteljih tovrstnih izborov.

V slovenskem izboru se je kljub temu prebila v ospredje – najboljša novotvorjenka je namreč strojetvor kot produkt umetne inteligence. Predlagal jo je Marko Koder.

Kretnja leta: solidarnost

Na prireditvi so sicer danes razglasili tudi pesem leta, ki je sestavljena iz vseh enajstih besed finalistk, in kretnjo leta. To je letos solidarnost. Komisija Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije je sicer v glasovanje poleg te uvrstila še kretnje poplava, sirena, etimološki slovar in dostopnost.

V preteklih letih so kretnje leta postale: ustava (2019), koronavirus (2020), PCT (2021), vse je v naših rokah (2022).

Pesem leta je napisal študent medicine iz Maribora Risto Kovachev, ki jo je dal, kot je priznal, jezikovno pregledati umetni inteligenci. Pesem je poimenoval Potovanje skozi besedni labirint.