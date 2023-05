Letošnjo Evrovizijo si je ogledalo milijon ljudi več kot lani

Letošnjo tekmovanje za pesem Evrovizije si je v finalu in v obeh predizborih ogledalo okrog 162 milijonov ljudi, je v četrtek v Ženevi sporočila Evropska radiodifuzna zveza (EBU). Do te številke je prišla s seštevkom podatkov 38 javnih televizij. Končno število tako znaša milijon gledalcev več kot lani, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Finale v Liverpoolu 13. maja si je v državi gostiteljici, torej samo v Veliki Britaniji, ogledalo 9,9 milijona ljudi. To je več kot kadarkoli prej, saj gre za 22-odstotno povečanje občinstva samo v Veliki Britaniji.

V Nemčiji si je pesem Evrovizije ogledalo približno osem milijonov ljudi, na Švedskem, ki ima približno deset milijonov prebivalcev, pa je tri oddaje spremljalo povprečno okoli 2,3 milijona gledalcev.

Številke vključujejo tudi občinstvo, ki je spremljalo finalni in dva polfinalna večera v Areni v Liverpoolu, kjer so Eurosong pripravili namesto lanske zmagovalke Ukrajine.

»Tekmovanje za pesem Evrovizije je imelo rekorden obisk na svojih digitalnih platformah,« so sporočili iz EBU. Kot so zapisali, so bili videoposnetki na štirih družabnih omrežjih, tiktoku, twitterju, instagramu in facebooku, ob koncu tedna prireditve gledani skoraj 540-milijonkrat, kar je skoraj dvakrat toliko kot lani.

Letošnja zmagovalka je bila Švedska z Loreen. FOTO: Reuters

Izvršni direktor Eurosonga Martin Österdahl je izjavil, da je tekmovanje znova dokazalo, da imajo javni medijski servisi moč združiti svet skozi glasbo s svojim globalnim dosegom, na kar so zelo ponosni.

»Veseli nas, da vsako leto več ljudi po vsem svetu odkrije ta posebni dogodek in da zagotavlja veliko odskočno desko za novo glasbo,« je dodal.