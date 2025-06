Loterija pomotoma razglasila tisoče novih milijonarjev

Petkov večer je za več tisoč Norvežanov prinesel trenutek nepopisne sreče. Obvestilo državne igralniške družbe Norsk Tipping je naznanilo, da so v žrebanju loterije Eurojackpot zadeli osupljivo visoke denarne zneske in postali milijonarji. A evforija je bila kratkotrajna in se je kmalu sprevrgla v grenko razočaranje, ko se je izkazalo, da je šlo za veliko napako. Iz podjetja so sporočili, da je bilo »več tisoč« igralcev obveščenih o napačnih, močno povišanih zneskih dobitkov, piše BBC.

Jedro problema je bila tehnična napaka pri preračunavanju vrednosti iz evrskih centov v norveške krone. Podjetje Norsk Tipping, ki podatke o nagradah prejme iz Nemčije v evrih, je znesek pomotoma pomnožilo s sto, namesto da bi ga s sto delilo, so poročali lokalni mediji. To je povzročilo, da so bili prikazani dobitki stokrat višji od dejanskih. Čeprav do napačnih izplačil na koncu ni prišlo, saj so napako pravočasno odkrili in v soboto zvečer posodobili pravilne zneske, je bila moralna škoda ogromna.

Napaka pri pretvorbi iz evrov v norveške krone je povzročila, da so bili zneski nagrad »pretirano visoki«. FOTO: Delo UI

Posledice so bile takojšnje in resne. Generalna direktorica podjetja, Tonje Sagstuen, se je javno opravičila in prevzela polno odgovornost za polom. »Izjemno mi je žal, da smo razočarali tako veliko ljudi, in razumem, da so jezni na nas,« je dejala v uradni izjavi. Poudarila je, da je kritika javnosti zaradi očitne »zlorabe zaupanja« povsem upravičena.

Razkrila je, da je prejela številna sporočila od ljudi, ki so v nekaj urah že začeli podrobno načrtovati svojo prihodnost z nepričakovanim bogastvom; nekateri so nameravali iti na sanjske počitnice, drugi so načrtovali obnovo doma, tretji pa nakup novega stanovanja. »Njim lahko rečem le: Žal mi je! Ampak razumem, da je to slaba tolažba,« je še dodala. O razsežnosti razočaranja priča zgodba neke ženske, ki je za norveško radiotelevizijo NRK povedala, da je prejela obvestilo o dobitku v višini 1,2 milijona norveških kron (približno 105 tisoč evrov), na koncu pa je bil njen dejanski dobitek le majhen delček tega zneska.

V soboto je sledil nujen krizni sestanek med upravo podjetja Norsk Tipping in ministrstvom za kulturo, ki nadzoruje delovanje te državne družbe. Kmalu po sestanku je Tonje Sagstuen, ki je položaj zasedala od septembra 2023, v podjetju pa je delala od leta 2014, odstopila. »Tukaj so stvari odpovedale na več ravneh in to je moja odgovornost,« je priznala ob odhodu.

Iz igralniške družbe so sporočili, da napačnih izplačil niso izvedli. Slika je simbolična. FOTO: Lombar Tomi

Odzvala se je tudi ministrica za kulturo in enakost, Lubna Jaffery, ki je za NRK izjavila, da se »takšne napake ne bi smele dogajati«, še posebej ker ima Norsk Tipping v državi ekskluzivni monopol nad prirejanjem iger na srečo. Od uprave je zahtevala, da aktivno pristopi k izboljšanju nadzornih mehanizmov. Dogodek je vrgel luč tudi na širše težave v podjetju. Iz Norsk Tipping so namreč priznali, da je bilo v zadnjih mesecih »odkritih več resnih napak« in da so se v preteklem letu soočali s številnimi tehničnimi težavami, zaradi česar so bili deležni upravičenih kritik tako s strani regulatorja kot svojih strank.