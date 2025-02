Microsoftov skype bo maja ukinjen

Ameriški tehnološki velikan Microsoft bo maja ukinil skype, ki velja za pionirja med aplikacijami na področju spletne glasovne in videokomunikacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Uporabniki, ki želijo ohraniti svoje pogovore in stike, se z računom za skype lahko vpišejo v aplikacijo microsoft teams.

»Od maja leta 2025 skype ne bo več na voljo,« je na družbenem omrežju x sporočila njihova ekipa za pomoč uporabnikom.

Skype sta leta 2003 v Estoniji ustanovila Niklas Zennström in Janus Friis. Storitev je zaživela avgusta istega leta in spremenila spletno komuniciranje, saj je omogočila brezplačne glasovne klice med računalniki ter cenovno ugodne klice z računalnikov na stacionarne in mobilne telefone, navaja AFP.

Zaradi tehnološkega napredka je skype kmalu začel omogočati videoklice, neposredno izmenjavo sporočil, deljenje datotek in storitve za skupinsko komuniciranje.

Skype zasenčili konkurenti

Leta 2005 je imel skype več kot 50 milijonov registriranih uporabnikov, septembra istega leta pa ga je za približno 2,6 milijarde dolarjev prevzelo podjetje Ebay. To je leta 2009 večinski delež v Skypu prodal skupini vlagateljev. Maja 2011 je Skype za 8,5 milijarde dolarjev kupil ameriški tehnološki velikan Microsoft in z njim nadomestil storitev windows live messenger.

V zadnjih nekaj letih, predvsem po vzponu pametnih telefonov, so skype zasenčili konkurenti, kot so whatsapp, zoom in teams, ki je prav tako v lasti Microsofta.

»Veliko smo se naučili od skypa, ko smo v zadnjih sedmih oziroma osmih letih razvijali teams,« je za poslovno televizijo CNBC dejal Jeff Teper, ki pri Microsoftu vodi ekipo za aplikacije in platforme za sodelovanje. Vendar so presodili, da je zdaj pravi čas, da se osredotočijo zgolj na platformo teams, je pojasnil.