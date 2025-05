Milan Mandeljc: Imamo noge, da hodimo vštric z učenci

Učitelj angleščine Milan Mandeljc je učitelj leta 2025 in slovenski predstavnik za svetovni izbor Global Teacher Prize. Ob razglasitvi je bil vidno ganjen in je dejal, da mu je hudo, da ne morejo biti vsi zmagovalci, torej tudi preostali superfinalistki, učiteljici razrednega pouka Katja Pristušek in Mirjana Jelančič. Mandeljc pravi, da se bo še naprej trudil za promocijo najlepšega, učiteljskega poklica, pri katerem je najpomembnejše srce.

Učitelja leta 2025 so razglasili na poslovnem zajtrku, na katerem so govorili o tem, kako pomembno bi bilo znati »digitalščino«, jezik računalništva in informatike, ter o pomembnosti vključitve tega predmeta v šole. Dogodek in izbor učitelja leta je pripravil AmCham Slovenija, v izbor so vključeni učitelji, ki sodelujejo pri iniciativi Učitelj sem! Učiteljica sem!, ki si že več let prizadeva za širjenje najboljših učiteljskih praks v slovenskih šolah in v kateri sodeluje tudi naša medijska hiša.

Ob razglasitvi zmagovalca je bil učitelj Milan Mandeljc resnično ganjen. »Vse, kar vidite od učiteljev, je pred vami. Imamo noge, da hodimo vštric z dijaki in učenci. Čeprav se včasih spotikajo, morajo naše noge nositi tudi njih. Imamo roke, s katerimi jih poskušamo potrepljati po rami, ko naredijo nekaj dobrega, jim požugati, ko naredijo nekaj slabega.«

Zbrane gospodarstvenike je prosil: Ko boste hodili po svetu, bodite pozorni na otroke. FOTO: Dejan Javornik

Mandeljc je dodal, da imajo učitelji tudi brazgotine, ne vedno slabih. »Včeraj sem dobil pismo dijakinje, ki se bori s hudo depresijo in je po štirih letih odšla, pustila je pismo. Rekla je, kadar mi bo hudo, si bom predstavljala imena vseh učiteljev, ki ste me do zdaj učili, pa ste se mi najmanj enkrat na dan nasmehnili. Za to ne potrebujem umetne inteligence. Zadnja stvar, ki jo imam, poleg ust, s katerimi predavam, je tule noter.« In je pokazal na srce.

Luč je vedno v prostorih, ki so najbolj temni

Zbrane gospodarstvenike je prosil: »Ko boste hodili po svetu, bodite pozorni na otroke. Mogoče jih res ne izobražujemo za vaše poklice, mogoče jih ne znamo izobraziti za vse prihodnje stroje, ki nas čakajo, za vse telefone in aplikacije. Ampak vi ste na mestih, na katerih ste, pa tudi vas niso izobrazili stroji. Vas so izobrazili starši, učitelji, ki so se res trudili, pa vaša lastna volja.«

Dodal je, da v njegovem svetu živijo knjige, dobri ljudje, dijaki. Njegovi najljubši knjigi sta Gospodar prstanov in Harry Potter. S temi citati je tudi zaključil: »Živimo v svetu, ki je nejasen, nemiren, nihče si ne želi živeti v takem svetu, ampak Gandalf v Gospodarju prstanov je rekel: 'To ni naša izbira. Mi si lahko izberemo samo, kaj bomo naredili s časom in sposobnostmi, ki jih imamo v tem svetu.' Druga čarobna palica je iz Harryja Potterja, ki je rekel: 'Luč je vedno v prostorih, ki so najbolj temni, samo stikalo je treba najti.' Prižigajte ta stikala. Ne vedno tehnična, ne vedno elektronska.« Nato je spet pokazal na srce: »Tu imate eno in to je dovolj.«

Izvršna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik je dejala, da AmCham pri tem projektu ostaja, ker je tako prav. FOTO: Dejan Javornik

Izvršna direktorica AmCham Slovenija Ajša Vodnik je dejala, da AmCham pri tem projektu ostaja, ker je tako prav. »Učitelji vedno znova dokazujejo, da res spreminjajo življenje. Predvsem se zavedamo, da nobena družba ne more delovati, če nima dobrih učiteljev, če nima ljudi, ki so motivirani, srečni in zdravi.« Lanskoletna učiteljica leta Simona Šarlah je svetovala kolegu, naj izkoristi svoj glas. »Za povezovanje, spodbujanje učiteljev, kolegov, otrok še naprej, kot je to počel do zdaj. Prepričana sem, da bo delal velike spremembe.«

Učitelju leta stoji ob strani žena Andreja Mandeljc, prav tako učiteljica angleščine. Pozna ga že s fakultete in je dejala, da so že takrat vedeli, da bo dober učitelj. »To, kar počne, počne s srcem. Nihče tega ne počne zaradi plače ne zaradi slave, ampak ker nam je mar za otroke, in Milanu je res mar za prihodnje rodove. Ne uči samo angleščine, ampak za življenje.«