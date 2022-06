Na preži tudi za milijarderjevimi letali

Ruski milijarder Roman Abramovič (55) je po navedbah ameriškega sodstva kršil sankcije, ki so jih ZDA sprejele proti Rusiji zaradi vojne v Ukrajini, zato so mu odredili odvzem dveh letal, in sicer Boeingovega 787 dreamlinerja ter Gulfstreamovega G650ER, katerih vrednost je ocenjena na 400 milijonov dolarjev (375 milijonov evrov). Poleg te so Abramoviču v ZDA izdali še odredbo o zavestnem kršenju sankcij, katerih namen je preprečiti izvoz nekaterih tehnologij in dobrin v Rusijo, in ta ga lahko stane vsaj toliko kot obe letali. Ti sta sicer zunaj dosega ameriških oblasti; po navedbah FBI naj bi bili v Rusiji ali Dubaju, newyorško zvezno tožilstvo pa je sporočilo, da ju bodo zasegli takoj, ko bodo dobili priložnost za to.

Abramovič se je rodil v Saratovu na jugozahodu Rusije, pri treh letih je postal sirota, vzgajali so ga sorodniki, pri šestnajstih se je že osamosvojil in pokazal podjetniško žilico. Po krajšem služenju v vojski se je šolal za inženirja in sprva delal kot mehanik. Nato je stopil v svet podjetništva in prevzel vodenje podjetja, ki je prodajalo plastične igrače. Leta 1995 je na ponarejeni dražbi ruske vlade za 250 milijonov dolarjev kupil naftno družbo Sibneft in jo deset let kasneje prodal vladi za 13 milijard dolarjev. Posel mu je prinesel veliko bogastvo, a tudi tožbo, saj so mu očitali korupcijo. Kasneje je dodatno bogastvo pridobil z nakupi podjetij v industriji aluminija, pri čemer se je okrepil tudi njegov družbeni status.

Najbolj znan je njegov 29-odstotni delež v industrijskem konglomeratu Evraz, z jeklarskimi obrati v Rusiji, Kanadi in ZDA. Ravno to naj bi bil glavni vzrok za sankcioniranje Abramoviča, saj naj bi po navedbah nekaterih medijev s prodajo jekla ukrajinski vojski posredno sodeloval v vojni. Podjetje je imelo lani 14 milijard dolarjev (13,1 milijarde evrov) prihodkov, trgovanje z njegovimi delnicami pa je bilo po sankcioniranju Abramoviča zaustavljeno.

Poleg sumljivih poslov mu očitajo tesno sodelovanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, čeprav je Abramovič v preteklosti to večkrat zanikal. Na začetku vojne je posredoval pri organizaciji prvih pogovorov med predstavniki Rusije in Ukrajine.

Sankcije proti Abramoviču sta uvedla tudi Evropska unija in Združeno kraljestvo. Znano je, da je oligarh svoji jahti Solaris in Eclipse umaknil v Turčijo prav zato, da bi se izognil zasegu v državah Evropske unije.

Ruski milijarder je bil sicer v Evropi znan kot lastnik angleškega nogometnega kluba Chelsea, ki ga je leta 2003 kupil za 190 milijonov dolarjev (178 milijonov evrov). Z njegovimi finančnimi injekcijami za nakupe so sledila Chelseajeva najuspešnejša leta v zgodovini kluba.

Takoj po uvedbi evropskih sankcij zaradi ruske invazije na Ukrajino je napovedal prodajo kluba, prav pred dobrim tednom dni se je končal proces prodaje, ki so jo morale med drugim odobriti britanska vlada in britanska nogometna liga Premier League pa tudi portugalska vlada, saj je Abramovič lani postal državljan Portugalske. Novi lastnik Chelseaja je postal konzorcij Boehly-Clearlake.