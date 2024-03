Na prodaj največji in najbolj luksuzni hotel nekdanje Jugoslavije

V nadaljevanju preberite tudi:

Hotel Jugoslavija je v svojih najboljših časih gostil številne voditelje držav in filmske zvezdnike, potem pa je prišla kriza v osemdesetih, razpad države v devetdesetih letih, zavzeli so ga kriminalci, leta 1999 bombardiral Nato. Zadnja desetletja hotel bolj ali manj propada, in čeprav še danes lahko rezervirate sobo (za 100 evrov na noč), je že v prodaji.