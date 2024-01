Nebo nad Berlinom razsvetlil asteroid 2024 BX1

Berlinčani in prebivalci bližnjih mest so lahko danes ponoči nekaj trenutkov uživali v redkem nebesnem spektaklu. Povzročil ga je gost iz daljnega vesolja, asteroid, ki so mu astronomi nadeli oznako 2024 BX1.

Njegov prihod je bil napovedan in posnetki njegovega spektakularnega vstopa v atmosfero okoli pol dveh ponoči so se razširili po medijih ter družbenih omrežjih. Ob vstopu v atmosfero je zgorel.

Ameriška Nasa, ki je napovedala njegov prihod, je sicer zapisala, da ne gre za nevaren asteroid. Posneli so ga tudi v oddaljenih mestih, mdr. v Leipzigu in Pragi. Kot piše nemški Stern, je sicer asteroid prvi odkril madžarski astronom Krisztián Sárneczky. Njegovo velikost so ocenili na približno en meter v premeru, kar ne ogroža življenja na Zemlji.

FOTO: Michael Aye/Franck Marchis Aye/marchis via Reuters

Fizik pri Evropski vesoljski agenciji (Esa) Richard Moissl je za Spiegel ocenil, da bodo njegove fragmente na območju Havellanda zahodno od nemške prestolnice najverjetneje iskali čez današnji dan.