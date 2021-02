Pametni ljudje v pametnih mestih

V prispevku preberite:

Novo ekološko mesto bo zraslo na 700 hektarjih površine, kjer je nekdaj delovalo večje število opekarn, pozneje so na tem območju postavili poligon za vojaške vaje, zdaj pa je celotno območje pripravljeno na to, da ga spremenijo v zeleni poskus futuristične urbanizacije, pogojene z globalnim problemom podnebnih sprememb. Lahko bi celo rekli, da bo to poosebljenje sodobnega pojmovanja čistoče, kajti čeprav bi težko našli prestolnico, ki bi bila, če govorimo o asfaltu, bolj čista od Singapurja, tudi to mesto spremljajo skrb zbujajoče številke, ki pričajo o onesnaženosti zraka.