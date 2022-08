Pasji all inclusive za 25 evrov na dan

Tako kot so zasedene namestitve v najbolj turističnih slovenskih krajih, so polni tudi pasji hoteli. Lastniki namestitev za štirinožce pritrjujejo, da vrhunec sezone nastopi julija in avgusta pa tudi v vseh drugih počitniških terminih šolskega koledarja. So pa ljubljenci poslani v večdnevno, tudi večtedensko hotelsko oskrbo tudi zaradi lastnikovega dela v tujini ali celo bolnišničnega zdravljenja. Med gosti prevladujejo stalne stranke, njihov počitniški dan se začenja podobno kot doma – po 6. uri zjutraj. Kaj vse počnejo, lastnikom sporočajo tudi s fotografijami.

Po besedah oskrbnice Urške Godler iz Pasjega vrtca in hotela Ljubljana, ki ima dovoljenje za oskrbo stotih psov, se je zasedenost po lanski precej nori sezoni, ko so imeli v gosteh tudi po 75 štirinožcev, letos vrnila na običajno raven. Trenutno pri njih v Črnučah biva 40 večjih in manjših psov, od tega nekateri prenočijo, drugi pa so v vrtcu oziroma dnevni oskrbi, s katero imajo sicer največ opravka skozi leto.

Lastniki psov so ves čas obveščeni, kaj počnejo njihovi ljubljenčki. FOTO: arhiv Pasji vrtec in hotel Ljubljana

»Zlasti med šolskimi počitnicami je veliko povpraševanja za hotel. Zdaj ostajajo v naši oskrbi tudi po dva tedna, čez leto pa v hotelu ostanejo krajši čas, kakšna dva, tri dni,« je še dodala. Cena nočitve je 25 evrov, pri dveh ali več pa 20 evrov, za abonente je popust še večji; hotelska storitev znaša 15 evrov na dan. Psi večinoma pridejo v oskrbo s svojo hrano, saj je to sicer dodatna postavka na računu.

Iz vse Slovenije

»Mnogi ne želijo, da bi s kužkom stali v kolonah in zastojih na cesti. Toda pasjega hotela ne obiščejo le, kadar gredo na poletne počitnice, ampak tudi zaradi službenih poti oziroma daljših obdobij, ko so od doma, potovanj pa tudi, kadar morajo na kakšen zdravstveni poseg oziroma v bolnišnico,« je najpogostejše razloge strnila lastnica hotela Smrčkov gaj na Škofljici pri Ljubljani Bojana Rožej.

Opaža, da so pasji hoteli vedno bolj priljubljeni, še zlasti je v tem pogledu velika razlika kot pred dobrim desetletjem, ko je začela s to dejavnostjo. »Tedaj je manj ljudi vedelo oziroma poznalo to možnost, se je pa število strank nato povečevalo iz leta v leto. Še vedno k nam v varstvo prihajajo psi iz vse Slovenije, morda je le tistih s Štajerske zdaj manj kot nekoč. A še vedno so tudi s Primorske in iz tujine, največ pa seveda iz Ljubljane,« je povzela, od kod vse prihajajo štirinožni hotelski gostje.

V Smrčkovem gaju na Škofljici pri Ljubljani opažajo, da so pasji hoteli vedno bolj priljubljeni. FOTO: arhiv Smrčkov gaj

Ob povečanju števila psov v Sloveniji, ki se je v zadnjih petih letih povzpelo z 221.000 na približno 250.000 psov, je tudi potencialnih strank več, ne opaža pa, da bi bili lastniki kaj bolj zahtevni, kot so bili pred desetletjem. Prevladujejo stalni gostje; takih je kar 90 odstotkov.

»V glavnem tudi novinci dobro prenašajo sprejem v hotel, tudi tisti, ki sprva malce bolj prestrašeno pristopijo, že po pol ure nimajo več težav, pri nekaterih pa zadržanost lahko traja tudi kakšen dan,« je povedala sogovornica. Manjše in večje pse imajo ločene, spijo pa v hiši. Ko se zbudijo – najpogosteje okoli 6. ali 7. ure –, jih izpustijo, nato je na vrsti čiščenje prostorov, sicer pa so ves dan na prostem in se lahko igrajo ali počivajo, jedo pa enkrat na dan. Oskrba stane 20 evrov, ne zaračunavajo dodatno, če je pes mladiček, pa tudi ne, kadar je psu treba dajati zdravila in podobno. Kot poudarja sogovornica, je z vsakim psom približno enako dela, ne glede na to, ali je velik ali majhen.

Individualna obravnava

Pasji hotel Kala v Vukovju pri Mariboru, ki ga je kot Penzion Kala ustanovil znani slovenski kinolog Jože Komočar, z nekajletnim premorom deluje že od konca 70. let in je bil menda prvi v nekdanji Jugoslaviji. V plačilu oskrbe velikega ali manjšega psa je tri evre razlike (znaša 20 oziroma 17 evrov), doplačilo za hrano je enotno in znaša tri evre, a kot razkriva oskrbnik Bojan Pokrivač, imajo oskrbovanci zelo različno prehrano; od zamrznjene do suhe, pogosto jo dobijo s sabo od doma. Polno zasedeni so že od velikonočnih praznikov in bodo tako do sredine septembra, tudi večina njihovih gostov je stalnih. Poleg poletnih mesecev so najbolj zasedeni termini tudi za krompirjeve počitnice, silvestrovo in smučarske počitnice.

Pasji hotel Kala v Vukovju pri Mariboru slovi kot najstarejši pasji hotel pri nas. FOTO: arhiv Pasji hotel Kala

»Če bi imeli večje kapacitete, bi imeli še več gostov, a jih zato, ker si ne morejo privoščiti zaposlitve dodatne osebe, moramo odslavljati. V primerjavi s prejšnjim letom imamo sicer 20-odstotno povečanje zasedenosti, a je treba upoštevati vpliv epidemije,« je povzel Pokrivač. K njim prihajajo iz širše okolice Maribora, torej od Murske Sobote do Celja, največ strank pa pridobijo na podlagi priporočil. Pravi, da mnogi lastniki ne želijo s psom na morje, saj je tudi tam z njim veliko dela oziroma ga je tam težko pustiti samega.

Ob polni zasedenosti imajo po sedem velikih psov, težjih od deset kilogramov, in po tri manjše, vselej jih imajo v oskrbi štiri, pet, letos ni bilo nobenega le med 10 in 20. januarjem, ugotavlja sogovornik. Kar nekaj strank imajo zaradi bližine meje iz Avstrije, dva celo iz Nemčije, ki ljubljence pustijo pri njih, ko gredo na morje.

Labradorko Cindi njena lastnica Avstrijka že pet let v času dopustov pušča po 14 dni v njihovi oskrbi, čez leto pa pogosto po tri ali štiri dni. Pogosto je pri njih tudi labrador Goldi, saj je njegov lastnik, turistični vodnik, pogosto odsoten zaradi vodenja skupin, nemška ptičarka Tiba Kira pa zaradi lastničine službe v Avstriji pri njih zadnje leto dni in pol biva po 16 dni na mesec. Pri njej je celo viden napredek v socializaciji, saj so v njenem vsakdanu vzpostavili večji red. Skoraj družinski član je postala mešanec Snoopy, ki stanuje v bližini doma sogovornika in se ga razveseli tudi ob dnevih, ko ni v njegovi oskrbi, je Pokrivač naštel nekaj njihovih najbolj stalnih gostov.

V hotelu Kala se držijo pravila bolj individualne obravnave. Psov ne združujejo, da ne bi prišlo do kakšnih pripetljajev, pa tudi vsakega posamično vodijo na sprehod, in to trikrat na dan, zato je dan njihovih gostov precej bolj začrtan. Do 9. ure zjutraj se praviloma vrnejo s sprehodov, tedaj jih pričaka hrana in jim omogočijo kakšno uro počitka, na voljo jim je ograjen prostor, kjer je pes lahko aktiven, kolikor želi, potem je na vrsti opoldanski sprehod, ki je tudi zaradi poletne vročine praviloma krajši. Potem počivajo do okoli 17.30, zadnji sprehodi po zadnjem obroku pa trajajo tja do približno 21.30 zvečer.

So počitnice stres za psa? Pasji behaviorist Tilen Mlakar odgovarja, da z obema vrstama »selitve« iz domačega okolja večina psov nima večjih težav, drugače utegne biti s tistimi, ki so bolj bojazljivi, nagnjeni k stresu, preveč navezani na lastnika ali pa imajo kakšne negativne izkušnje. Ob tem lahko doživljajo stiske, tudi tesnobo, ki pa jo je mogoče odpraviti tudi z aktivnostmi, tako da jih oskrbniki zamotijo, odpeljejo na sprehod ali se z njimi začnejo igrati. »Najpomembneje je, da se oseba, ki bo s kužkom v stiku, njemu posveti, da se ujameta in povežeta,« svetuje. Sicer pa se mu zdi dobro, da ima dan v pasjem hotelu urnik oziroma je strukturiran, da je vsega po malem in da je določen čas namenjen tudi vodenju oziroma vodenim vajam. »Hotel lahko tudi pozitivno vpliva na socializacijo. Vsak pes, ki pride v družbo, se bolj previdno obnaša, in če so zgledi dobri, bo v to smer vleklo tudi njega,« je pojasnil sogovornik.

Živahni in zadržani kužki

Sam opaža, da so lastniki psov zelo zahtevni do svojih ljubljencev, zanima jih, koliko časa se bodo gibali, kaj vse bodo z njim počeli ... Za oskrbnike pa je najpomembneje, da se s psom pred prihodom v hotel enkrat prej srečajo. »Tedaj vidimo, ali pridejo na klic, se nam pustijo voditi in podobno. Če sem iskren, raje vzamemo bolj živahne kužke, težko tiste, ki so zelo zadržani, preplašeni, morebiti celo v stresu. Toda takšnih je v resnici zelo malo, morda jih je bilo v vseh teh petih letih, odkar hotel vodi ustanoviteljev sin in zdajšnji lastnik Branimir Komočar, le šest,« je še dejal sogovornik, tudi sam lastnik nemškega ovčarja.