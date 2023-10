Pianist kot klasičen odgovor na K-pop

Iz Azije prihaja veliko izjemnih pianistov in pianistk, posebna zgodba pa je komaj 19-letni južnokorejski pianist Yunchan Lim. S klavirskimi lekcijami je začel pri sedmih letih, že pri trinajstih pa je bil sprejet na umetniško akademijo v Seulu. Enako bliskovito se je razvijala njegova kariera. Doslej je kljub mladosti pobral vrsto nagrad na najprestižnejših tekmovanjih, med drugim je bil lani doslej najmlajši zmagovalec klavirskega tekmovanja Van Cliburn v Teksasu.

Kljub mladosti je nastopil že s tako eminentnimi orkestri, kot so Newyorška filharmonija, simfonični orkester iz Chicaga ter filharmoniki iz Los Angelesa in Tokia. Njegova Interpretacija Koncerta št. 3 Rahmaninova ima med vsemi izvajalci največ ogledov na youtubu, letos si je video ogledalo že več kot deset milijonov glasbenih navdušencev. Njegovi oboževalci so ga označili kot protiutež izvajalca klasične glasbe na izjemno priljubljeni K-pop, kritiki so njegove interpretacije označili kot magično poetične.

Pred kratkim je pri komaj devetnajstih letih podpisal pogodbo z znamenito britansko založniško hišo Decca. Znesek, ki ga bo prejel, ni bil razkrit, menda pa so bila pogajanja dolga in zapletena, saj so ga poskušale pod svoje okrilje dobiti vse večje glasbene založbe. Predstavniki Decce, ki ima skoraj stoletno tradicijo, so pianista nagovarjali v Londonu, Parizu, Tokiu, Rimu in New Yorku, dokler se nazadnje ni vdal in pogodbe podpisal. Kot je dejal, je bila odločilna častitljiva tradicija tega založnika, ki je doslej na nosilcih zvoka predstavil že vrsto izjemnih glasbenikov, in tehnična odličnost oziroma kar popolnost njihovih posnetkov.