Piranska kulturna dediščina za izživljanje

Koprski kriminalisti še zmeraj raziskujejo, kdo je v nedeljo navsezgodaj z velikim in kričečim napisom »Aliens« (tujci, vesoljci) na pročelju oskrunil eno najznamenitejših piranskih hiš – Benečanko, ki krasi Tartinijev trg. Javnost se zgraža, lokalna oblast pa, kot kaže, ne ve, kako bi se postavila po robu tovrstnemu kriminalu. Zanj je sicer predpisana zaporna kazen do petih let zapora, toda v Piranu ne pomnijo, da bi kateri od vandalov plačal za podobno dejanje, čeprav jih niti ni malo.

Benečanka je bila večkrat žrtev. Nazadnje pred sedmimi leti, ko je bilo pročelje še rdeče barve in je neznanec na povsem istem mestu kot tokrat vulgarno zapisal besedi: Kurba piranska. Tedaj so napis takoj preprosto prebarvali z enako rdečo barvo in je grafit šel v pozabo. Tokrat je škoda večja. Župan Đenio Zadković je takoj po dejanju (in še brez strokovne ocene) ob prijavi kaznivega dejanja ocenil, da bi popravilo pročelja lahko stalo tudi pet do deset tisoč evrov.