Poljub hrvaškega ministra dvignil veliko prahu

Smo v obdobju, ko neprimerni poljubi v javnosti vzbujajo več ogorčenja kot resna politična vprašanja. Po četrtkovi ministrski konferenci v Berlinu, posvečeni širitvi Evropske unije, je hrvaški minister Gordan Grlić Radman ob pozdravu nespretno poskušal poljubiti nemško zunanjo ministrico Annaleno Baerbock. Dogodek so ujele številne tiskovne agencije in mreže in na ministra so se usule kritike in očitki, tako hrvaških, kot evropskih medijev.

O »incidentu so poročale tiskovne agencije, tudi angleški BBC. Nemški časnik Stuttgarter Zeitung je zapisal, da se je zunanjja ministrica Baerbock očitno presenečena nad gesto, z nelagodjem odvrnila od hrvaškega minstra.

Na novinarski konferenci, ki jo je minister sklical v Zagrebu v petek, je dejal, da je »šlo za človeški pristop v odnosu do kolegice,« in da se »mi, ministri, kolegice in kolegi, vedno srčno pozdravimo. Če je nekdo v tem videl kaj slabega, se mu opravičujem.«

Osnova bontona

Aktivistka za pravice žensk Sanja Sarnavka je sicer dejala, da ministrovega dejanja ne bi označila za nadlegovanje, ampak za nesramnost, ki si jo je v diplomaciji zelo težko predstavljati. »Vedno je namreč ženska tista, ki določa, kako se bo nekdo obnašal.«

Tudi poslanka in članica parlamentarnega odbora za enakost spolov Ivana Kekin dogodek vidi kot velik spodrsljaj v diplomaciji: »Minister je znova pokazal, da mu primanjkuje diplomatskih sposobnosti, poznavanja protokola in osnovnega bontona, Celoten prizor je izjemno neprijeten, saj kaže na pomanjkanje spoštovanja do Annalene Baerbock kot tudi do institucije, ki jo predstavlja.«

Gesta odmeva tudi zaradi nedavne kazni španskega nogometnega funkcionarja Luisa Rubialesa, ki mu je Mednarodna nogometna zveza,potem ko je prisilno poljubil igralko Jenni Hermoso, izrekla triletno prepoved delovanja v nogometu.