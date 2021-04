Pot ob železni zavesi pripravljena, kolesarjev zaradi pandemije še ni

V nadaljevanju preberite:

Kolesarska pot ob železni zavesi (Iron curtain trail) je s skoraj deset tisoč kilometri najdaljša evropska daljinska kolesarska pot v mreži EuroVelo. Sega od Barentsovega na severu do Črnega morja na jugu in je od nedavnega zarisana tudi po slovenskem delu, ob meji z Madžarsko. Slovenski in madžarski partnerji so, da bi izkoristili to uveljavljeno blagovno znamko trajnostnega kolesarjenja s pridihom zgodovine, zasnovali Interregov projekt Kolesarjenje ob železni zavesi, ki po mnenju nekaterih pomeni dober zametek zanimive čezmejne kolesarsko turistične destinacije.