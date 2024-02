Rezervni princ se vrača domov

Potem ko je britanski Otok in ves svet včeraj zvečer šokirala novica o diagnozi kralja Karla III., je britanski premier Rishi Sunak za BBC povedal, da je v rednem stiku z monarhom in da so bolezen diagnosticirali v zgodnjem stanju.

Včeraj so iz Buckinghamske palače sicer sporočili, da je kralj zbolel za rakom in da je že na zdravljenju, vrsta bolezni pa ni bila razkrita. Zdravniki so kralju svetovali, naj odloži javne dolžnosti, bo pa še naprej opravljal vse državniške naloge.

Kralja so nazadnje videli v javnosti v Sandringhamu v Norfolku v nedeljo, kjer se je udeležil nedeljske maše. To je bilo prvič, odkar so ga 29. januarja odpustili z londonske klinike.

Tandem Camilla-William

Tako naj bi si njegove druge dolžnosti razdelila kraljica Camilla in valižanski princ William, ki naj bi se jutri udeležil gala slovesnosti ob zbiranju sredstev London Air Ambulance. Princ William je bil prav tako odsoten nekaj časa zaradi bolezni soproge Kate, ki okreva po abdominalni operaciji.

Posebno pozornost pa so svetovni mediji posvetili princu Harryju. Kralj je osebno poklical oba svoja sinova, pa tudi svoje brate in sestre, da bi jim sporočil diagnozo, preden je bila javno objavljena.

Harry se je po poročanju medijev takoj odpeljal na letališču v Los Angelesu in odletel proti Veliki Britaniji. »Rezervni« princ se torej iz Amerike, kjer živi z družino, odkar se je pred štirimi leti odrekel kraljevim dolžnostim, vrača domov. Ali kot so zapisali britanski mediji: Kralj potrebuje Williama, William pa zdaj potrebuje Harryja. Obstaja upanje, da se bosta princa zdaj združila: v skupni ljubezni do očeta.