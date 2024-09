Proteinska manija: od ploščic do šampona. Zares potrebujemo dodatne proteine?

V nadaljevanju preberite:

Jogurt s proteini, proteinski puding, ploščice, mleko, kaša, sir, mlečni riž, tun, proteinski prah ... pa beljakovinske kroglice, žemljice, piškoti in celo beljakovinska voda. O bumu proteinske industrije poročajo z vsega sveta, beljakovinski napitki, šejki, praški so na voljo vsepovsod, tudi v navadnih trgovinah, drogerijah in celo trafikah. Včasih so bili namenjeni zagrizenim športnikom, zdaj so vstopili v svet slehernika. Toda – ali jih zares potrebujemo?