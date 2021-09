Restavracije napolnjene, telefoni pregoreli

Luka Košir je v Cankarjev dom z zvezdico že kar prišel, nad njim je ves čas lebdel balon, ki ga je pripel kar na hlačni žep. Jorg Zupan (Atelje, levo) pa je bil na podelitvi prvič: lani je sicer dobil zvezdico, a je bil bolan. FOTO: K. C. R.

Koliko je to stalo

Ana Roš s Hišo Franko je ohranila izjemni dosežek iz lanskega leta: dve zvezdici. FOTO: Marko Feist/Slovenske novice

Uvrščenih restavracij je letos 53.

Ocena mednarodne publike, ki je zaradi Michelinovega vodnika brala o slovenski gastronomiji: 290 milijonov.

Novinci: Luka Košir (Grič) ena zvezdica, Michelinov krožnik: Landerik in Vila Planinka, bib gourmand: TaBar.

V odsotnosti suspenza, ker so bili rezultati objavljeni že nekaj ur prej, je bil čustveni vrhunec včerajšnje Michelinove podelitve gromek aplavz, ki ga je bil deleženiz Griča – novinec v družbi chefov, ki jim je že uspelo priti do zvezdice. Težko bi mu očitali, da ni simpatičen: »Bil sem ravno na njivi, ko dobim sms. Mislim, da je bil, ki mi je čestital. Najprej mi ni bilo nič jasno: kako zvezdica, to je šele čez nekaj ur, jaz sem še doma ...«Letošnji izplen se je spremenil le malo: tudi vseh šest chefov, ki so zvezdice dobili lani (dve in po enoin), jih bo imelo še v letu 2021. Lani je bilo v več kategorijah ocenjenih 52 slovenskih restavracij, letos ena več. V kategoriji Michelinov krožnik sta novinca ljubljanski Landerik ter restavracija Planinka na Jezerskem, skupaj je vanjo uvrščenih 39 restavracij. V kategoriji bib, ki označuje ugodno razmerje med ceno in kakovostjo, pa je nov ljubljanski TaBar, ta se je letos sploh prvič uvrstil na lestvico, lani se na začudenje mnogih ni. Letos se je javno mnenje nagibalo k temu, da bi zvezdico morali dobiti tudiiz Debeluha pa(Strelec) in(JB).Gostinci, zlasti tisti, ki so že lani dobili zvezdice, poročajo, da to pri gostih ni ostalo nezapaženo: restavracije so se v hipu napolnile, telefoni pregoreli. Zato ni čudno, da si želijo nadaljevanje sodelovanja z Michelinom, kar bo dokončno potrjeno nekje do konca leta: »STO je javna institucija in podlaga njenega delovanja in s tem tudi sklepanja različnih pogodb je dvoletni program dela. Vsebino sodelovanja z Michelinom bomo opredelili in uskladili v okviru programa dela STO 2022–2023 skladno z usmeritvami razvoja in trženja gastronomije Slovenije, opredeljenimi v omenjenem akcijskem načrtu.« Namreč, če se nova pogodba ne sklene, pridobljene zvezdice ne ostanejo v nedogled, podeljene so samo za eno leto.Zdaj, ko je sklepno dejanje drugega ocenjevanja mimo, je znan tudi znesek pod črto: nekoliko, ampak ne veliko, ga je zmanjšala odsotnost promocijskih aktivnosti za naše najboljše chefe, ki jih ni bilo mogoče izpeljati zaradi pandemije, ampak cena je taka: »Lani je STO po dejanski realizaciji aktivnosti za sodelovanje z Michelinom plačala 369.600 evrov brez DDV. Za aktivnosti, povezane z izdajo vodnika 2021, je rezerviranih 495.000 evrov brez DDV. Storitve obsegajo aktivnosti globalne promocije, kot so različne marketinške aktivnosti, aktivnosti odnosov z javnostmi, povezane z objavo rezultatov, kreiranje uredniških vsebin, objave vsebin na Michelinovih digitalnih platformah in družbenih omrežjih ter licenčnino za uporabo vsebin v komunikacijskih kanalih Slovenske turistične organizacije, s čimer ta globalno podpre Michelinov izbor najboljših slovenskih restavracij. V znesku sta zajeti tudi tiskana izdaja znamenitega rdečega Michelinovega vodnika in priprava dodatnih marketinških videovsebin in člankov.«Navajajo, da bi bila ocenjena vrednost vseh objav, ki jih je prihod Michelina v Slovenijo ustvaril, če bi jih morali plačati, okrog dva milijona dolarjev, gre za 290 milijonov bralcev.