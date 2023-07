Sanjate o teku? To je vaša priložnost

Konec počitnic je tudi začetek vrhunca tekaške sezone. Tradicionalno se ta začne v začetku septembra, ko je na tekaškem sporedu Triglav tek – prireditev v idiličnem okolju protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Tudi letos se bodo teka udeležili številni slovenski športniki, med drugimi Anamarija Lampič, Cene Prevc in Nika Križnar.

Nika Križnar je lani zelo dobro ogrela tekače. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Še ne tečete? Časa je še dovolj

Tek je odlična telesna dejavnost, ki ima številne pozitivne učinke na telo in počutje. Izboljšuje kardiovaskularno zdravje, pripomore k izgubi telesne maščobe, krepi mišice in kosti ter izboljšuje duševno zdravje in splošno počutje posameznika. Redna telesna dejavnost, kot je tek, je zelo pomembna za ohranjanje zdravega načina življenja.

Poleg koristi za telo ima tek tudi številne pozitivne učinke na duševno zdravje. Je naravni antidepresiv, saj se med tekom poveča sproščanje endorfinov, ki sprožajo dobro počutje, zmanjšujejo občutke tesnobe in stresa. S telesno aktivnostjo in dosežki lahko gradimo tudi občutek samozadovoljstva in samospoštovanja.

Tek je lahko odličen način za postavljanje in doseganje ciljev, na primer s sodelovanjem na tekaških prireditvah ali maratonih. Takšen cilj je lahko začetek vaše nove tekaške »kariere«. Kaj, ko bi ga začrtali prav z udeležbo na 11. Triglav teku? Brez skrbi, časa je dovolj, da se ustrezno pripravite, izbirate pa lahko med različnimi tekaškimi tekmovalnimi dolžinami: Triglav tek izkušene tekače vabi na polmaraton – 21 km in tek na 10 km, ljubitelji krajših tekaških izzivov pa se bodo tudi letos lahko podali na 5 km dolgo progo. Ta je bila lani, ko so jo organizatorji prvič ponudili, odlično obiskana.

V troje gre lažje do cilja. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Tiste, ki radi zmagujejo složno, čaka štafetni tek trojk 3 x 3,4 km, za živahnost na Triglav teku pa bosta tudi letos poskrbela družinski tek na 3,4 km in otroški tek Kuža Pazi na 350 oziroma 700 m.

Nasvet za začetnike Začetek teka zahteva kar nekaj vztrajnosti in truda, vendar so koristi, ki jih prinaša, tega več kot vredne. Začnite počasi, postopoma povečujte intenzivnost in dolžino teka ter si postavite realne cilje. Da bo začeti in vztrajati še nekoliko lažje, si postavite končni cilj: udeležbo na Triglav teku. Če pa pri svojih športnih podvigih potrebujete še malo več motivacije, bo v družbi še lažje. Trenirajte s prijatelji, sestavite morda zmagovalno trojko in se udeležite štafetnega teka trojk. Nedvomno boste na ta način svojemu pripravljalnemu obdobju dali nekaj zagona, na prireditvi pa boste kot skupina še hitreje dobili krila!

Dobrodelnost z nasmehom in pozitivno energijo

Triglav tek ni zgolj še ena tekaška prireditev, saj tekači z udeležbo na dogodku prispevajo tudi k dobrodelnosti. Zavarovalnica Triglav namreč na prireditvi že vrsto let predaja donacije zdravstvenim ustanovam. Skupno je doslej donirala skoraj 159.000 evrov.

Zabavno in dobrodelno. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Vrhunski športniki in ljubiteljski tekači vseh generacij ob številnih družabnih, športnih in zabavnih aktivnostih, ki spremljajo Triglav tek, vsako leto ustvarijo čudovit športno-družabni dogodek.

Da je bilo na lanskem, jubilejnem Triglav teku res odlično vzdušje, se prepričajte z ogledom videa:

Tekaška trasa v objemu narave

Trasa Triglav teka je res nekaj posebnega in ravno zaradi idilične okolice jo mnogi označijo za eno najlepših tekaških preizkušenj. Le Triglav tek namreč odpira vrata v osrčje protokolarnega parka Brdo pri Kranju. Parka, ki s svojo skrivnostnostjo in odmaknjenostjo od vsakdanjega vrveža očara z bogato kulturno in naravno dediščino. Tekačev Triglav teka ne čaka vroč asfalt po mestnih ulicah ali – nasprotno – gorski tek, temveč urejene tekaške steze po neokrnjeni naravi, ki je pravi balzam za dušo.

Od starta izpred prireditvenega prostora večina tekaških tras poteka približno 400 metrov znotraj parka Brdo. Nato zavijejo v zaprti del lovišča, kjer tekači tečejo ob čudovitih jezerih v neokrnjeni naravi, ki je bivališče številne divjadi. Tako vam po teku na umirjenih ravnicah srčni utrip – poleg nekaj rahlih vzponov – lahko pospeši tudi kakšna gozdna žival.

Idilična lokacija za večji zagon. FOTO: Zavarovalnica Triglav

Preverite potek vseh tras Triglav teka in se še sami prepričajte, zakaj je to tekaška prireditev, ki si zasluži posebno mesto v vašem tekaškem koledarju. In ne pozabite: cenejše prijave so možne samo do 18. avgusta. Prijavite se še danes, od 1. avgusta pa tecite povezani v Triglav tek klubu na Stravi, sledite izzivom, delite svoje podvige in se potegujte za nagrade.

