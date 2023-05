Sheeranova uspešnica Thinking Out Loud ni plagiat

Zvezna porota v New Yorku je v četrtek odločila: britanski glasbenik Ed Sheeran ni ukradel ključnih komponent skladbe Let's Get It On iz sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Sheeranova uspešnica Thinking Out Loud torej ni plagiat.

Pevec je po odločitvi porote olajšano položil roke na obraz, preden je vstal in objel svojega odvetnika. Potem se je obrnil k svojim tožnikom, hčerki avtorja skladbe Eda Townsenda, ki je v soavtorstvu z Marvinom Gayem ustvaril soul klasiko iz leta 1973. Sheeran je kasneje nagovoril novinarje pred sodno palačo. »Grozno je biti obtožen kraje pesmi nekoga drugega, ko pa smo v svojo preživetje vložili toliko dela«, je po pisanju Reutersa dejal. »Želim se zahvaliti poroti za odločitev, ki bo pomagala zaščititi ustvarjalni proces za pisce pesmi tukaj v Združenih državah in po vsem svetu.«

Razsodba je padla po šestih dneh sojenja in manj kot treh urah posvetovanja porote. Townsendovi dediči so Sheerana leta 2017 tožili zaradi kršitve avtorskih pravic in trdili, da je pesem Thinking Out Loud kopirala »srce« Gayeve pesmi, vključno z njeno melodijo, harmonijo in ritmom. Tožniki so zahtevali tudi delež dobička od Sheeranove skladbe.

Očetova zapuščina

Med pričanjem na sodišču je priljubljeni britanski glasbenik večkrat vzel v roke kitaro, da bi pokazal, kako med koncerti brezhibno ustvarja mešanice pesmi, da jih malo popestri za poslušalce.

Sheeranova skladba Thinking Out Loud, ki je izšla leta 2014, je bila takoj uspešnica in je prejela grammyja za pesem leta (sicer ima Sheeran skupno 4 grammyje). Let's Get It On pa je pristala tudi v številnih filmih in reklamah in je v zadnjega pol stoletja dosegla na stotine milijonov predvajanj.

Avtor Marvin Gaye je bil ubit leta 1984 pri 44 letih, ustrelil ga je njegov oče, ko se je poskušal vmešati v prepir med staršema. Že od leta 1960 je bil superzvezda. Townsend, ki je leta 1958 napisal tudi R&B uspešnico For Your Love, je bil pevec, tekstopisec in odvetnik, ki je umrl leta 2003. Kathryn Townsend Griffin, njegova hči, je med sojenjem pričala, da se ji zdi Sheeran sicer velik umetnik z veliko prihodnostjo, vendar pa mora zaščititi očetovo zapuščino.

Ed Sheeran je že leta 2017 plačal 20 milijonov dolarjev za poravnavo tožbe, v kateri ga je Matt Cardle obtožil, da je uspešnica Photograph kopija njegove skladbe Amazing, lani je zmagal v ločeni zadevi o avtorskih pravicah zaradi uspešnice Shape of You. Gayejevi dediči pa so leta 2015 dobili pomembno razsodbo, in sicer se je porota v Los Angelesu strinjala z njimi, da je pesem Robina Thicka in Pharrella Williamsa Blurred Lines kopirala Gayejevo Got to Give It Up.