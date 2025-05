Skolioza hrbtenice: vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

Skolioza (ukrivljenost hrbtenice) je namreč pogosta težava, ki v nekaterih primerih lahko močno vpliva na telesno držo in omejuje gibljivost telesa. Zato velikokrat stanje spremljajo bolečine v križu, napetost v ramenih in vratu ter utrujenost, kar običajno sicer pripisujemo sodobnemu načinu življenja – stresu, dolgotrajnemu sedenju, neustrezni drži, pomanjkanju športnih aktivnosti ipd. A v ozadju teh težav se lahko skriva tudi skolioza.

Posamezniki, ki trpijo zaradi skolioze, pogosto opazijo tudi bolj ali manj izrazito asimetrijo telesa; nekateri se denimo spoprijemajo z neenakomernimi rameni, drugi z asimetrijo nog, prsnega koša ipd. V hujših primerih se pri skoliozi lahko pojavijo tudi težave z dihanjem, saj lahko izrazita ukrivljenost hrbtenice (predvsem v prsnem delu) vpliva na položaj reber, omejuje delovanje pljuč in otežuje dihanje. Samo stanje pa lahko vodi tudi do vse slabše telesne vzdržljivosti in šibkosti mišic.

Kaj sploh je skolioza?

Foto Foto: Medicofit

Skolioza je torej stanje, ki ga prepoznamo kot ukrivljenost hrbtenice in pri katerem se hrbtenica lahko ukrivi v levo ali desno stran. Namesto da bi bila ravna, kot je običajno pri zdravem človeku, ima hrbtenica pri skoliozi obliko črke S. Je izjemno razširjena težava in lahko prizadene vse ljudi, ne glede na spol in starost.

Najbolj pogosto se razvije že v otroštvu. Tako zdravniki skoliozo največkrat odkrijejo v zgodnjih najstniških letih (običajno po 10. letu starosti). V takšnih primerih gre za t. i. idiopatično skoliozo, ki prizadene največ ljudi. Dolgo sicer lahko ostane čisto neopazna in ne povzroča nobenih težav. Čeprav se pojavlja pri obeh spolih, pa naj bi imele deklice večjo možnost, da skolioza napreduje v hujšo obliko.

Natančen vzrok za stanje strokovnjakom še ni popolnoma znan. A dobra novica je, da je kljub temu večino oblik skolioz, tako pri otrocih kot odraslih, mogoče povsem obvladovati z ustrezno fizioterapijo. Prav tako je spodbuden podatek, da je večina skolioz blagih. Težave se običajno povečajo, če pride do obsežnejše ukrivljenosti, kar lahko stopnjuje tudi bolečine in druge simptome.

Simptomi skolioze: kako jih lahko prepoznamo?

Foto Foto: Medicofit

Če sumimo, da je izvor naših težav s hrbtenico skolioza, se je dobro posvetovati o tem z ustreznim strokovnjakom, fizioterapevtom. Skolioza se namreč pogosto razvija postopoma, zato njeni zgodnji znaki marsikdaj ostanejo neopaženi. Pri otrocih in mladostnikih, predvsem z blažjo obliko ukrivljenosti, običajno ni bolečin, vendar se lahko pojavijo različne telesne spremembe (asimetrije), ki dolgoročno lahko vplivajo tudi na otrokovo samozavest in samopodobo.

Eden najbolj prepoznavnih znakov skolioze je namreč prav spremenjena telesna drža, ki se lahko sčasoma postopno slabša in vodi v vse bolj izrazito neravnovesje; pride lahko do neenakomernih ramen, pri čemer je ena rama videti višje od druge, asimetrije v predelu pasu, kjer je en bok višje od drugega, asimetrije nog, pri kateri je ena noga lahko krajša kot druga, ena stran hrbta ali prsnega koša lahko izstopa bolj kot druga ipd. V nekaterih primerih, ko je krivina bolj izrazita, lahko spremembe pripeljejo do kroničnih bolečin v hrbtu ali do dihalnih težav v hujših primerih.

Vzrok za nastanek skolioze ostaja neznan

V večini primerov vzroki za razvoj skolioze ostajajo nepojasnjeni. Strokovnjaki predvidevajo, da se običajno razvije zaradi kombinacije različnih dejavnikov tveganja; največji vpliv bi pri tem lahko imeli genetika, stanje hormonov, hitra rast (pri otrocih) in šibkost mišic trupa. V nekaterih primernih se pri posameznih otrocih skolioza lahko razvije kot posledica druge bolezni, motnje ali poškodbe. Takrat so vzroki običajno prirojeni (težave nastanejo že med razvojem hrbtenice v maternici in povzročijo ukrivljenost ob rojstvu) ali pa je posledica sprememb v enem ali več genih, možen vzrok pa so tudi poškodbe hrbtenice (običajno zaradi travme v predelu hrbta ali hrbtenice) in živčno-mišične bolezni. Lahko pa tudi tumorji, ki pripeljejo do fizičnih sprememb hrbtenice.

Da bi si olajšali bolečine in preprečili stopnjevanje težav, je dobro razmisliti o obisku pri fizioterapevtu. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje skolioze namreč lahko bistveno izboljša kakovost življenja, zmanjša bolečine in prepreči hujše zaplete v prihodnosti. Pripomore pa lahko tudi do bolj estetskega videza.

Najbolj pogosta je idiopatična skolioza

Idiopatična skolioza je najpogostejša oblika skolioze in zajema približno 80 odstotkov vseh primerov. Med idiopatičnimi skoliozami je najpogostejša adolescentna oblika, ki se praviloma pojavi v času pubertete. Glede na starost ob začetku bolezni pa ločimo še dve obliki; infantilno skoliozo, ki se razvije pred tretjim letom starosti in je razmeroma redka, ter mladostniško, ki nastopi med četrtim in desetim letom.

Poznamo sicer še degenerativno skoliozo, ta se običajno razvija z leti zaradi degenerativnih sprememb in je najpogostejša pri odraslih. Znana pa je še skolioza, ki je posledica nekaterih mišično-živčnih bolezni (npr. cerebralne paralize), funkcionalna skolioza (kjer so vzroki običajno povezani s težavami, kot so dolgotrajna mišična napetost, slaba drža in šibkost mišic, nezdrav življenjski slog ipd.) in prirojena skolioza, ki je podedovana.

S pravočasnim ukrepanjem do boljše drže in manj bolečin

FOTO: Medicofit

Nezdravljena ali napredujoča skolioza lahko pri nekaterih posameznikih postopoma vpliva na vsakodnevno življenje in zmožnost gibanja. Odrasli s skoliozo z leti doživljajo predvsem kronične bolečine in vse večje težave pri gibanju. Pri otrocih in mladostnikih pa se lahko pojavijo tudi težave s samopodobo in psihične stiske, predvsem zaradi spremenjenega telesnega videza in neskladja telesa. Pri tem pa je ves čas dobro imeti v mislih, da lahko hujša ukrivljenost hrbtenice vodi tudi do resnejših zapletov: težav z dihanjem, močnih bolečin v hrbtu, mravljinčenja, šibkosti telesa ipd. Skoliozo je zato pametno zdraviti pravočasno.

Od fizioterapije do ortopedskih pripomočkov

FOTO: Medicofit

Strokovnjaki pri skoliozi najbolj pogosto priporočajo fizioterapijo, pa tudi nošenje ortopedskih steznikov, terapevtsko vadbo, v najtežjih primerih pa tudi kirurški poseg. Ta je praviloma zadnja možnost in le v primeru hudih bolečin in ob stopnjevanja ukrivljenosti.

S pravočasnim ukrepanjem je možno učinkovito ustaviti napredovanje in izboljšati že obstoječe težave. Vsekakor pa ni pametno čakati, tudi če se spoprijemamo le z blažjo obliko skolioze.

Samo diagnosticiranje skolioze se običajno začne s kliničnim pregledom in slikovnimi preiskavami. Ukrivljenost hrbtenice pa strokovnjaki merijo s Cobbovo metodo, ki pomaga oceniti resnost stanja. Eden od osnovnih testov, s katerimi se odkriva skolioza pri otrocih, je t. i. Adamov test upogiba naprej. S testom se odkriva morebitna asimetrija hrbtenice pri predklonu.

Kako pri skoliozi lahko pomaga fizioterapija

Fizioterapija je pomemben del zdravljenja skolioze, še posebej pri mlajših ali tistih z manj izrazito ukrivljenostjo. S pomočjo specifičnih vaj, ki so prilagojene posamezniku, lahko fizioterapevti pomagajo izboljšati držo, okrepiti mišice hrbta in trupa ter zmanjšati napetosti v predelu hrbtenice. Ena izmed najbolj znanih fizioterapevtskih metod je Schrothova metoda, ki vključuje ciljno usmerjene vaje za korekcijo ukrivljenosti in izboljšanje telesne asimetrije pri skoliozi. Poleg tega fizioterapija pripomore k preprečevanju napredovanja skolioze, saj pomaga ohranjati gibljivost hrbtenice in zmanjšati tveganje za nadaljnje zaplete.

Foto Foto: Medicofit

Z ustrezno fizioterapijo in rednimi vajami je možno doseči izboljšanje kakovosti življenja in obvladati bolečine. Nošenje opornice se priporoča za zdravljenje skolioze, ki se stopnjuje in prehaja v hujšo obliko.

FOTO: Medicofit

Zdravljenje skolioze v kliniki Medicofit

Zdravljenje skolioze zahteva individualno in celovito obravnavo tako pri otrocih kot odraslih. Otroci sicer praviloma ne potrebujejo posebnega zdravljenja, razen ko skolioza napreduje, povzroča bolečine ali v resnejših primerih. A je otroka treba redno spremljati in po potrebi ukrepati.

Odrasli se običajno po pomoč obrnejo, ko že čutijo posledice in imajo bolečine v hrbtu. A ta faza je praviloma že jasen znak in skrajni čas, da obiščemo fizioterapevta.

V kliniki Medicofit imajo dolgoletne izkušnje in visoko usposobljeno ekipo, specializirano za obravnavo skolioze. Ob prvem stiku na kliniki boste najprej opravili celovito diagnostično terapijo, ki je sestavljena iz obsežnega pregleda, anamneze, testiranj, ocene tveganja in poglobljene analize zdravstvene zgodovine.

Natančen pregled z vami opravi izkušen specialist fizioterapevt, ki podrobno pregleda telesno držo, zamike, anatomsko pozicijo hrbtenice, krivino hrbtenice, rotacijske deformacije ipd. Opravijo se različne meritve in testi, po potrebi vas terapevt pošlje na dodatna slikanja in preglede k zdravniku. Nato se pripravi individualni načrt zdravljenja, določi čas trajanja zdravljenja in pogostost obiskov.

Zdravljenje običajno obsega manualno terapijo, terapijo prožilnih točk in tehnike za izboljšanje gibljivosti fascije in zmanjšanje bolečin. Poleg tega fizioterapevt vključuje še najbolj sodobne metode za lajšanje bolečin in izboljšanje moči, gibljivost mišic in za regeneracijo tkiv: diamagnetoterapijo, terapijo TECAR, terapijo z laserjem, terapijo HiTop ipd. Ob zaključku aktivne faze rehabilitacije je priporočljivo nadaljevati kineziološko terapijo in skrbeti za redno telesno aktivnost.

