Skupnost je temelj, disciplina v razredu pa nujna

Biti učitelj angleščine v času, ko nas ta jezik spremlja malodane povsod, je svojevrsten izziv. Učitelj angleščine na kamniški osnovni šoli Frana Albrehta ugotavlja, da nekateri že v šestem razredu govorijo tako dobro angleško, da bi lahko opravljali ustni izpit na maturi.

Spet drugi so bolj na začetku. Individualizacija v razredu je možna, a zahteva veliko truda in, kot opozarja učitelj, nujna je disciplina. Tu mu pomagajo kar učenci sami, ki so tudi sami določili »kazni«. Ena izmed njih je deset sklec.

Luka Lavrin se je pri devetnajstih letih odločil, da bo učitelj. Pravi, da je bila to edina želja, čeprav je sprva mislil, da bo poučeval fiziko. Hitro je ugotovil, da ta ni zanj. Da ga bolj zanima kultura, filmi, literatura, zlasti glasba, ki jo rad vključi v pouk. Ko so se v četrtem razredu učili o živalih, je prinesel kitaro v razred in z otroki so peli znano pesem o spečem levu.

Poučuje tako na razredni kot predmetni stopnji in prav odnos do glasbe, opaža, je drugačen: »Na razredni stopnji me sprašujejo, kdaj bom spet prinesel kitaro. Ko zaigram, so navdušeni. Sedmošolci pa imajo že toliko razvit glasbeni okus, da ni vsem všeč.« Pravi, da zlasti na predmetni stopnji upošteva tudi njihove želje, tako je z njimi igral (in pel) pesem Enemy skupine Imagine Dragons.