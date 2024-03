Slog Belle Baxter: med zgodovino in znanstveno fantastiko

V nadaljevanju preberite:

Nesrečna bitja, eden od deseterice najboljših filmov lanskega leta po oceni ameriškega filmskega inštituta, je od enajstih nominacij za oskarja prejel štiri – tudi za kostumografijo. Kot je dejala britanska kostumografinja Holly Waddington, je bil film ena zelo redkih priložnosti, da je bila umetniško lahko res svobodna, četudi je vse skupaj nastajalo v težkih razmerah: med pandemijo so snemali v Budimpešti z ekipo madžarskih kostumografov, ki jih prej ni poznala, nositi so morali maske, potrebni so bili prevajalci.