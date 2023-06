Težko je verjeti, da je bilo zadnjič

V nadaljevanju preberite:

Candle in the Wind, Tiny Dancer, Crocodile Rock, Don't Go Breaking My Heart, I'm Still Standing, Rocket Man ... Legendarni sir Elton John je v nedeljo ­nizal uspešnico za uspešnico ter navdušil večstotisočglavo občinstvo, ki se je zbralo na glasbenem festivalu Glastonbury. S tem je končal britanski del poslovilne turneje, njegovi oboževalci pa upajo, da si bo čez čas premislil.