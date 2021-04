Tudi nakupujete lahko trajnostno! Preberite tri nasvete!

1. Vaša izbira šteje – izberite naravi prijazne alternative!

2. Načrtujte nakup. V trgovino se odpravite z lastno embalažo.

FOTO: Spar Slovenija



3. Reciklirajte – ampak reciklirajte pravilno!

FOTO: Spar Slovenija

Če torej želite nakupovati trajnostno, je priložnosti več kot dovolj. Pred nakupovanjem le raziščite možnosti, izberite pravo trgovino in poskrbite, da doma ne pozabite lastne embalaže.

V službo lahko prihajamo s kolesom ali doma varčujemo z električno energijo, prav tako pa se lahko odločimo za trajnostno nakupovanje. Kako torej trajnostno nakupovati, kakšne so alternative in kje lahko nakupujemo brez embalaže? Tri nasvete najdete tukaj!Dandanes je na voljo ogromno alternativnih izdelkov, ki so pakirani v okolju prijaznejši embalaži – treba je le malce pobrskati in raziskati. Med iskanjem izdelkov v okolju prijazni embalaži poiščite take, ki so pakirani v steklu, recikliranem kartonu ali plastiki, lahko pa celo v biorazgradljivi embalaži.Velika izbira takšnih izdelkov je na voljo v Sparu, kjer dobite tudi sladoled SPAR Natur*pur v banjici , ki je 100-odstotno kompostabilna in jo lahko po uporabi zavržete v biološke odpadke. Poleg tega vas v Sparovih trgovinah čaka še veliko, med katerimi izstopajo SPAR Natur*pur bio siri v okolju prijaznejši embalaži, SPAR Super pralni praški v embalaži iz recikliranega kartona in SPAR Super mehčalci iz 100-odstotno recikliranega materiala. Ponudba je velika, vi pa lahko izbirate med kakovostnimi izdelki, ki so hkrati prijazni do okolja!Ste vedeli, da lahko nakupujete povsem brez embalaže? Obiščite trgovino INTERSPAR Citypark, kjer so razširili ponudbo izdelkov v rinfuzi in zdaj ponujajo več kot 45 živil! Izbirate lahko med pestro ponudbo izdelkov, ki jih preprosto napolnite v papirnate vrečke ali v lastno embalažo. Zdaj lahko v rinfuzni obliki nakupujete tudi žita, stročnice, testenine, riž, zdrob, kosmiče, semena in več vrst kaš. Nakupovanje živil brez embalaže ima poleg manjše uporabe plastike še eno prednost – količino živil lahko prilagodite svojim željam in potrebam.V Sparu prav tako omogočajo nakupovanje z lastno embalažo na vseh, že v štirih trgovinah INTERSPAR pa lahko prazno embalažo čistil napolnite. Kaj pa nakupovanje na oddelku sadja in zelenjave? V trgovinah SPAR in INTERSPAR je več kot 70 % vsega sadja in zelenjave na voljo v rinfuzi, torej brez embalaže! Za nakup lahko uporabite trajnostne mrežaste vrečke SPAR za sadje in zelenjavo ter se tako izognete plastičnim vrečkam. Preprosto in prijazno do narave!Pri trajnostnem nakupovanju ni pomembno le, kaj izberemo, ampak tudi, kako z izdelki oz. ostanki ravnamo po uporabi. Recikliranje je pomembno, ampak ali res vemo, kako reciklirati pravilno, kaj zares spada med biološke odpadke, kaj vse uvrstiti v rumene koše in kaj dejansko spada med ostanke odpadkov? V koše za plastiko ne spadajo stare zobne ščetke, vžigalniki ali plastične igrače, medtem ko lahko v biološke odpadke uvrstimo izključno odpadke, ki jih je mogoče kompostirati.Še eno pomembno pravilo je, da embalažo prehranskih izdelkov pred recikliranjem dobro očistimo in ločimo različne materiale. Se sprašujete, kaj spada med ostanke odpadkov? Med preostanek odpadkov sodijo le odpadki, ki jih ni mogoče reciklirati, a vseeno niso nevarni. To so različne toaletne potrebščine, nogavice, zelo umazana embalaža in fotografije … Če kdaj niste prepričani, kam točno spada kakšna embalaža, lahko vedno preverite spletne strani, kot je, in tako poskrbite za pravilno ločevanje.Reciklirate lahko tudi v Sparu! V večini trgovin po vsej Sloveniji so vam na voljo, v katere lahko vrnete prazne steklenice in tako poskrbite za njihovo ponovno uporabo – samo lani so kupci vrnili skoraj 1800 ton steklenic! V nekaterih trgovinah so na voljo tudi, ki so namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov. Uporabljajo jih lahko vsi, ki se želijo znebiti določene embalaže ali odpadkov že pred prihodom domov.Naročnik oglasnega sporočila je Spar Slovenija