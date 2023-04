TV namiga: Mokri pes in Restavracije na koncu sveta

Sreda, 5. aprila

Mokri pes (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Nasser Hund. Nem., 2021. Režija: Damir Lukačević. Igrajo: Kida Khodr Ramadan, Dorka Gryllus, Christoph Letkowski, Judith Hofmann, Samy Abdel Fattah. Drama. 110 min.

Film je posnet po provokativni avtobiografiji z naslovom Ein Nasser Hund ist besser als ein trockener Jude (v prevodu Moker pes je boljši od suhega Juda) avtorja Arya Sharuza Shalicarja.

Berlin, multikulturna četrt Wedding. Mladi Soheil je svež priseljenec, ki pred novimi prijatelji turških, palestinskih, kurdskih in arabskih korenin prikriva svojo judovsko identiteto. Vseeno ga nekega dne po naključju razkrije Selma, njegova prijateljica in simpatija, ki se pojavi v krojaški trgovini njegovih staršev in nehote odkrije njihovo versko poreklo. Življenje se nenadoma zaplete. Prijatelji izginejo, tudi s Selmo so težave. Soheil najde uteho v judovskem vseučilišču. Spoznava holokavst in zgodovino svojega naroda in se sprašuje, ali je Wedding pravo okolje zanj.

Restavracije na koncu sveta (Premiera): National Geographic ob 20.00

Restaurants at the End of the World: Panama's Cloud Forest Kitchen. ZDA, 2023. 1/4. Režija: Jeremy Simmons. Dok. serija. 60 min.

Restavracije na koncu sveta. Foto National Geographic

V štirih delih bo nagrajena chefinja, podjetnica in svetovna popotnica Kristen Kish potovala v štiri odročne kraje.

Serija Restavracije na koncu sveta sledi chefinji Kish, ki išče skrivne sestavine – ljudi, kraje, kulture in tradicije – v najodročnejših restavracijah, in sicer v Boqueteju v Panami, na Spitsbergih na Norveškem, North Haven Islandu v Mainu in v Paratyju v Braziliji.

Vodenje uspešnega podjetja zahteva vztrajnost in pogum, tisti, ki to počnejo v osrčju divjine, kjer ni običajnih dobavnih poti, pa so razred zase. Chefinja Kish bo pokukala v zakulisje in spoznala lokalne dobavitelje, kmete, pastirje, pomočnike v kuhinji, poslovodje in glavne kuharje. Izkusila bo vsakodnevno soočanje z izzivom, kako za vsak obrok postreči edinstvene jedi. Nato se bo odpravila naokoli iskat najbolj sveže sestavine, spotoma pa odkrivala kulturo, ki se skriva za kulinariko.