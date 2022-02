TV namigi: Agnes Joy, Izbrane besede in Dvojno življenje

Sreda, 2. februarja

Agnes Joy: TV SLO 1 ob 20.05

Agnes Joy. Isl., 2019. Režija: Silja Hauksdóttir. Igrajo: Katla M. Þorgeirsdóttir, Donna Cruz, Björn Hlynur Haraldsson, Þorsteinn Bachmann, Anna Kristín Arngrímsdóttir. Drama. 90 min.

Rannveig, ženska in mati pri petdesetih, z družino živi v majhnem islandskem mestu nedaleč od Reykjavika. Prišla je v življenjsko obdobje, v katerem doživlja izgorelost v vseh pogledih svojega vsakdanjega primestnega življenja. Hodi v službo, ki jo je »podedovala« in jo sovraži, živi v zakonu, ki je že zdavnaj izgubil zalet, za povrh se nenehno in v strahu bori za svojo posvojeno devetnajstletno hčer Agnes, ki se odmika od staršev in hoče zaživeti po svoje.

Ko se pred njihovimi vrati prikaže novi sosed, Hreinn, se Rannveig in družina spopadejo z novimi izzivi ...

Izbrane besede: TV SLO 1 ob 17.25

Slo., 2022. Dok. odd. 30 min.

iZBRANE BESEDE Foto Tv Slo

Na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša slovaropisci zbirajo in izbirajo besede že več kot sedemdeset let. Najprej v tiskanih izdajah Slovarja slovenskega knjižnega jezika, danes pa je v spletnem portalu Franbranih kar 40 slovarjev in drugih jezikovnih virov. Lani pa so bili še posebej ponosni na Slovar slovenskega knjižnega jezika 16. stoletja, ki je nastajal skoraj 50 let. »Slovarji so ogledalo časa«, pravijo ustvarjalci slovarjev – zbiralci in izbiralci besed.

S Kozmo Ahačičem, predstojnikom Inštituta so se ustvarjalci spraševali, kako je slovaropisje povezano z vzgojo psa, ali imajo jezikoslovci najljubše besede, katera beseda se ga je v zadnjem času najbolj dotaknila in kako je glasba povezana z jezikom.

Dvojno življenje: Fox Crime ob 22.00

La garçonne. Fr., 2020. 1/6. Režija: Paolo Barzman. Igrajo: Laura Smet, Grégory Fitoussi, Tom Hygreck, Clément Aubert, Aurélien Recoing. Miniserija. 70 min.

Dvojno življenje Foto Fox

Zgodba serije je postavljena v Pariz, v nora dvajseta leta 19. stoletja. Louise Kerlac je priča umoru družinskega prijatelja in se pridruži policiji, da bi se skrila in hkrati preiskala umor. A ker je ženskam poklic policista prepovedan, prevzame identiteto svojega brata Antoina.

Ko izgine več mladih modelov, ki pozirajo slikarjem iz Montparnassa, Louise skupaj s privlačnim novinarjem Romanom Ketoffom potegne v temačno podzemlje visoke družbe.