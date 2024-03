TV namigi: akcija za Tomažiče, glas bosse nove in odpisani

Nedelja, 3. marca

Delovna akcija (Premiera): Pop TV ob 20.00

Slo., 2024. Vodi: Ana Praznik. Resn. šov. 80 min.

Prihaja že sedma sezona oddaj Delovna akcija in tudi letošnje zgodbe bodo pokazale, kako težka pota lahko ubira usoda. Zato so mojstri pod taktirko vodje Bojana Žlebnika in voditeljice Ane Praznik spet zavihali rokave in se pomisleka podali v akcijo.

Družina Tomažič ima kar sedem članov. Mama Sonja je polno zaposlena mamica in skrbi za svoje majhne punčke in nekoliko starejšega sina Martina, ki ji z veseljem pomaga. Oče Jože hodi v službo, da družina lahko preživi. Pred časom so si kupili hišo, ki pa je potrebna temeljite prenove. Mojstri si bodo ogledali, kaj lahko storijo.

Odred odpisanih: Kanal A ob 21.35

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Suicide Squad. ZDA, 2016. Režija: David Ayer. Igrajo: Will Smith, Jaime FitzSimons, Ike Barinholtz, Margot Robbie, Christopher Dyson. Akc. film. 145 min

Odred predstavi skupino najbolj nevarnih zlikovcev, ki jih iz zapora rekrutira brezkompromisna vladna agentka za najbolj smrtonosne naloge. Njihova naloga: rešiti svet pred apokalipso. A se moštvu hitro posveti, da niso bili izbrani za to, da jim naloga uspe, temveč da nanje zvalijo krivdo, ko jim bo spodletela.

Film se začne zelo stripovsko, vendar po razgibani prvi tretjini spremeni žanr v vojni film, a ima šibko točko: neprepričljivega negatvca in preslab razvoj likov.

Miúcha: Glas bosse nove (Premiera): TV SLO 1 ob 22.15

Miúcha - A voz da bossa nova. Koprod., 2022. Režija: Daniel Zarvos, Liliane Mutti. Dok. film. 105 min.

Miúcha: Glas bosse nove. Foto TVS

Miúcha, slavna brazilska pevka bosse nove, je bila obenem tudi sestra Chica Buarqueja, učenka Viníciusa de Moraesa, druga žena Joãa Gilberta in sodelavka Toma Jobima. V filmu nam njeno zgodbo razkrivajo njena osebna pisma, zvočni in filmski posnetki ter njene risbe in akvareli, ki kažejo, da je bila sicer vedno v senci moških glasbenikov, a je v tem moškem svetu ves čas iskala svoj glas – in ga sčasoma tudi našla.

Miúcha: Glas bosse nove je film o izjemni glasbenici in zakulisju glasbenega gibanja bossa nova.