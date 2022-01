TV namigi: Alpske vasi, Borec in Tednik

Ponedeljek, 10. januarja

Alpske vasi: Avstrija in Francija: TV SLO 2 ob 20.00

Alpine villages/Alpendorfer. 1 in 2/5. Kopr., 2019. Dok. serija. 60 min.

Najprej so obiskali družino Greußing iz Bezaua v Bregenškem gozdu. Greußingovi tu živijo že več rodov. Tako kot njihovi predniki se tudi oni vsako leto z živino odpravijo na gorske pašnike. Preden odrinejo, se ženske odpravijo na pokopališče, kjer prosijo prednike za blagoslov ...

Naslednja postaja je francoska alpska vasica La Grave, kjer imajo vaščani zadnjih dvajset let dobro zdravstveno oskrbo. Eno ordinacijo si delijo tri zdravnice, ki službene obveznosti zelo dobro usklajujejo z zasebnim življenjem. Elisabeth je strastna alpinistka in smučarka, Aline se ukvarja še z botaniko in nabira zdravilna zelišča, Catherine pa je v vas prinesla novo zdravilsko metodo: akupunkturo.

Borec: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

A Fighting Man. Kan., 2014. Režija: Damian Lee. Igrajo: Dominic Purcell, Kim Coates, Louis Gossett Jr., Adam Beach, Michael Ironside. Drama. 95 min.

Borec Foto Pro Plus

Sailor O'Connor je upokojeni boksar, ki nikoli ni obležal v ringu. Ker njegova mama umira, ji Sailor želi izpolniti zadnjo željo in jo še enkrat odpeljati na rodno Irsko, preden umre. Da bi zaslužil za pot, se odloči, da si bo vnovič nadel boksarske rokavice. Mladi pretepač Solomon medtem skuša najti izhod iz svoje trenutne situacije in podpirati svojo družino, zato se namerava podati v ring. Oba moška se začneta pripravljati na boksarski obračun, ki bo za vedno spremenil njuni življenji.

Tipičen boksarski film, so rekli kritiki.

Tednik: TV SLO1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Jelena Aščić. Magazin. 60 min.

Tednik Foto Matevž Kostanjšek

Novo leto prinaša valove podražitev. Osnovne življenjske dobrine postajajo za marsikoga nedostopne. Kako bodo preživeli tisti, ki se že tako težko prebijajo iz meseca v mesec? Bodo humanitarne organizacije zdržale pritisk?

V zadnjem času se je v javnosti veliko govorilo o spolni fluidnosti, nebinarnosti in outiranju. Kaj ti izrazi sploh pomenijo in kako jih doživljajo tisti, ki jih pravzaprav živijo?

Cene tartufov so prejšnji mesec poletele v nebo. Kilogram istrskih belih tartufov je tako znašal tudi pet tisoč evrov. Kako sploh poteka lov na tartufe, kdo so glavni odjemalci?