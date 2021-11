TV namigi: Asistentka, Ljubljanski kongres 1821 ...

Sreda, 10. novembra

Asistentka: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Assistant. ZDA, 2019. Režija: Kitty Green. Igrajo: Julia Garner, Owen Holland, Jonny Orsini, Rory Kulz, Migs Govea. Drama. 85 min.

Jane se je pred kratkim zaposlila kot asistentka vplivnega medijskega producenta in pred njo je nov delovni dan. V službo kot običajno prispe prva in odide zadnja, njeno delo je naporno in enolično. Tiskanje urnikov dela v pisarni in potovanj, naročanje kosil in skrb, da je šefova pisarna kot iz škatlice. Tiho prenaša sovraštvo sodelavcev in šefove graje in opazuje, kako privlačne mladenke vstopajo v njegovo pisarno. Kmalu ji postane jasno, da je del sistema, ki dopušča oziroma podpira tudi spolne zlorabe. Zgodba mlade asistentke spominja na afero s spolnimi zlorabami, povezanimi s Harveyjem Weinsteinom, ki je sprožila gibanje MeToo.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Ljubljanski kongres 1821

Slo., 2021. 2/4. Avtorica: Tatjana Markošek. Dok. serija. 30 min.

Svet je konec 18. stoletja močno zaznamovalo prebujajoče se revolucionarno gibanje, Evropo pa tudi vzpon francoskega vojskovodje Napoleona, ki je nizal zmago za zmago in prestrašil tradicionalne monarhe. Ko jim ga je končno uspelo premagati, so ustanovili Sveto alianso, ki bi v Evropi skrbela za red in mir. Kronane glave in drugi politiki so na svojih srečanjih reševali pereča politična vprašanja. Leta 1821 so prišli tudi v Ljubljano, ki je tako za dobre štiri mesece postala središče svetovne politike.

Nezvesta

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Unfaithful. ZDA, 2002. Režija: Adrian Lyne. Igrajo: Diane Lane, Erik Per Sullivan, Richard Gere, Olivier Martinez, Myra Lucretia Taylor. Drama. 145 min.

Edward (Gere) in Connie Sumner (Lane) sta srečen zakonski par iz predmestja New Yorka. Ko njo nekega dne v mestu ujame nevihta, ji pomoč ponudi privlačni Paul (Martinez). Čeprav se Connie najprej upira skušnjavi, je privlačnost med njo in mladim Francozom preprosto premočna. Film je predelava filma francoskega režiserja Clauda Chabrola, a zaradi spretne režije in dobrih igralcev tudi v svoji ameriški različici ne izgubi šarma.