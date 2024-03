TV namigi: Blizu, Neuklonljivi in Luka Marčetić z Dekletom noči

Blizu (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Close. Bel., 2022. Režija: Lukas Dhont. Igrajo: Eden Dambrine, Gustav De Waele, Émilie Dequenne, Léa Drucker, Igor van Dessel. Drama. 105 min.

Rahločutna, presunljiva zgodba o prijateljstvu med odraščajočima fantoma, film »o izgubi nežnosti v svetu, polnem toksične moškosti«, je serijsko zbiral prestižne nagrade in nominacije, med drugim je dobil veliko nagrado žirije v Cannesu in bil nominiran za oskarja za najboljši mednarodni film.

Prijateljstvo med trinajstletnima Léom in Rémijem se znajde na preizkušnji, ko ju zaradi tesnega odnosa začnejo zbadati vrstniki. Medtem ko se Léo lažje uveljavi v novem okolju, je Rémi bolj občutljiv in se začne zapirati vase. Do tragedije je lahko samo korak …

Umetni raj: Prihajajoči slovenski filmi: TV SLO 1 ob 23.00

Slo., 2024. Odd. o kulturi. 35 min.

Luka Marčetić in Urban Kuntarič na snemanju filma Dekle noči. Foto Asiana Jurca Avci/Slovenski filmski center

Februarja so ujeli začetek snemanja avtorskega prvenca Luke Marčetića Dekle noči in zadnje snemalne dni drugega celovečernega filma Urše Menart z naslovom Vse, kar je narobe s tabo. Darko Štante v Izgubljenem sinu obravnava družinsko nasilje, Tomaž Gorkič pa se v kratkem filmu loteva stripa Magna purga.

V okviru produkcijske hiše Temporama poleg Marčetića svoja celovečerna prvenca snemata Ester Ivakič in Gregor Andolšek. Bili so na premierah dokumentarnih portretov dveh velikih imen slovenske kulturne zgodovine – alpinista Jože Čopa in tržaškega umetnika Milka Bambiča.

Jeseni v kino prihajajo trije otroški in mladinski filmi, ki so jih režirali Jani Sever, Klemen Dvornik in Vinci Vogue Anžlovar.

Športni namig Nogomet (M): Sparta Praga – Liverpool: Kanal A ob 18.30 UEFA Liga Evropa 2023/2024. Prenos. Čeprav velja Liverpool za favorita v tem dvoboju, si ne sme privoščiti lahkomiselnosti na gostovanju v Pragi. Čehi so z odličnimi predstavami, zlasti proti Galatasarayu v prejšnji fazi tekmovanja, poslali odmevno sporočilo vsem naslednjim nasprotnikom.

Neuklonljivi: TV SLO 2 ob 23.10

We Hold the Line. Nem., 2020. Režija: Marc Wiese. Dok. film. 60 min.

Neuklonljivi. Foto TVS

Na Filipinih se Nobelova nagrajenka za mir, novinarka Maria Ressa, s sodelavci na novinarsko-raziskovalnem portalu Rappler bori proti diktaturi nasilnega predsednika. Rodrigo Duterte (ki je bil predsednik do leta 2022) si je podredil medije in sodstvo in je v t. i. vojni proti drogam dal pobiti na tisoče ljudi, med drugim je večkrat javno priznal, da je ubijal tudi sam. Kot tak seveda ne prenese pokončne drže novinarke. Mario Resso nenehno blatijo na družbenih omrežjih, vlada jo je že dala tudi zapreti.

Dokumentarna oddaja prinaša portret odlične raziskovalne novinarke, ki svoje poslanstvo obrambe demokracije opravlja z neverjetno milino, in zakulisni prikaz dela njenih sodelavcev pri Rapplerju.