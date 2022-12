TV namigi: Božična noč, Grinch in Vatikan

Sobota: 24. decembra

Božična noč: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2022. Vodi: Bernarnda Žarn. Zab. odd. 120 min.

V miren in vesel božični večer za vso družino in vse generacije bo gledalce popeljala voditeljica Bernarda Žarn. Njeni gosti bodo Darja Švajger, Desa Muck, Anita Ogulin, Karel Gržan, Martin Golob, Neža Maurer, Eva Hren, Jože Robežnik, Melani Mekicar, Blaž Švab, Urša Premik, Klemen Janežič …

Skozi večer bodo svoje božične melodije prestavili znani slovenski glasbeniki: Nina Pušlar, Eva Boto, Raiven, Gregor Ravnik, Alenka Godec in Dare Kaurič. Zgodbe nekaterih, ki so v teh prazničnih dneh osamljeni, bo v oddaji predstavila Marjana Grčman. Vmes bo na sporedu še koncert Andréja Rieuja iz Maastrichta. Oddaji pa bo sledil prenos polnočnice iz celjske stolnice. Mašo bo daroval celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž.

Grinch: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Grinch. Koprod., 2018. Režija: Yarrow Cheney. Glasovi: Goran Hrvaćanin, Jernej Kuntner, Primož Pirnat, Julija Golob, Zala Ana Štiglic. Anim. film. 105 min.

Grinch Foto Pro Plus

Čudaški Grinch živi samotarsko življenje v jami blizu mesteca Kdolsko. Družbo mu dela zvesti prijatelj, psiček Maks. Grinch se pretežno zadržuje doma, prebivalce Kdolskega vidi le takrat, ko mu zmanjka hrane in mora po nakupih

Vsako leto pa mu prebivalci Kdolskega, Kdoji, dneve pred božičem pokvarijo z vedno večjimi, svetlikajočimi in glasnimi praznovanji. In ker se letos Kdoji odločijo, da bo božič še trikrat večji kot običajno, Grinchu prekipi in se odloči, da bo ukradel božič. Da bo naposled le imel mir in tišino, se odloči, da se bo na predvečer božiča preoblekel v Božička.

Vatikan: kako so gradili sveto mesto: TV SLO 2 ob 22.20

Building the Vatican: Secrets behind the Holy City. Fr., 2021. Režija: Abdel Mostefa. Dok. odd. 55 min.

Vatikan: kako so gradili sveto mesto Foto Tv Slo

Vatikan je v dveh tisočletjih postal duhovni svetilnik za 1,3 milijarde katoličanov in izjemna dragocenost svetovne dediščine. Razvil se je okoli najpomembnejšega kraja – groba apostola Petra. Skromen grob je torej spodbudil vrsto veličastnih gradenj.

Dokumentarna oddaja tudi z uporabo tridimenzionalne grafike ponuja pogled v skrite kotičke tega svetovnega čudesa. Osredotoča se na gradnjo in razvoj bazilike in trga sv. Petra, Sikstinske kapele, prikaže tudi vatikanske arhive, kjer hranijo za 80 kilometrov gradiva …