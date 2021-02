TV namigi: Brecht, Bombna misija in Pogajalec

Ponedeljek, 22. februarja



Brecht: TV SLO 2 ob 20.50



Bombna misija: Planet TV ob 21.40



Pogajalec: Kanal A ob 20.00

Miniserija predstavlja življenje in delo Bertolta Brechta (1898–1956), ki velja za enega najpomembnejših nemških dramatikov in teoretikov gledališča 20. stoletja. Brecht je bil tudi pesnik, režiser, igralec, aktivist in pacifist.Prihajal je iz premožne družine, a se je že v mladosti oddaljil od svojega stanu. V spominih je zapisal, da je zapustil svoj razred in se pridružil malim ljudem. V prvem delu spremljamo nemškega pesnika in dramatika od gimnazijskih let v Augsburgu do let pred drugo svetovno vojno in bega pred nacisti.S šestimi oskarji nagrajena drama opisuje vojne razmere v Iraku skozi oči vojakov, ki so bili priča tamkajšnjim vojnim grozotam. Zgodba na edinstven način sledi elitni vojaški skupini za eksplozive, ki poskuša sredi vojnih razmer odkrivati in deaktivirati bombe. Kako zavarovati sovojake, lokalne prebivalce in ostati živ, je težko vprašanje, še težje pa je, kako ne izgubiti razsodnosti.Režiserka Kathryn Bigelow je ustvarila avtentičen film, ki se ne ukvarja s političnim ozadjem vojne, ampak gledalca tako posrka vase, da ima občutek, kot da sam stoji ob bombi.Danny je policijski strokovnjak za pogajanja. Ko nekega dne njegovega kolega, ki je imel dokaze o goljufijah na oddelku, nekdo umori, osumijo Dannyja. Obupan se loti tistega, kar pač zna – vzame talce in na pogajanjih zahteva Sabiana, edinega, ki mu lahko zaupa.Po začetnem zapletu film s svojim tempom prestavi v višjo prestavo in tam ostane vse do svojega konca.