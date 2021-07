TV namigi: Casanova, Postali bomo prvaki sveta in Tikal

Četrtek, 29. julija

Casanova: Planet TV ob 19.45



Postali bomo prvaki sveta: Kanal A ob 21.45



Antična velemesta: Tikal: TV SLO 1 ob 21.10

Antična velemesta: Tikal Foto Tv Slo

Benetke, 18. stoletje. Slavnemu ljubimcu Casanovi je zaradi zapeljevanja številnih žensk in celo nun za petami inkvizicija. Da bi se izognil kazni in pregonu iz mesta, se mora čim prej poročiti ter tako cerkvenim dostojanstvenikom dokazati, da je vzoren gospod. Loti se iskanja primerne neveste, a ga preseneti srečanje z odločno in samozavestno Francesco.Masko najslavnejšega ljubimca sveta je nosilo že mnogo igralcev v različnih filmih. Medtem ko ji je Heath Ledger kos, ji tokrat na žalost ni kos scenarij.Film prinaša zgodbo o štirih pionirjih jugoslovanske šole košarke, vrhunec filma pa je finalna tekma na svetovnem prvenstvu 23. maja 1970 v Ljubljani med Jugoslavijo in ZDA.Čeprav gre za koprodukcijo, osrednji dogodek se zgodi v Ljubljani in je v ekipi tudi Ivo Daneu, ki ga je upodobil Jure Henigman, Slovenci v filmu ne bodo našli veliko, s čimer bi se lahko poistovetili. To je predvsem srbski film in v ospredju je poveličevanje njihove košarke. Zanimivo je tudi, da je ob športnih zgodbah tudi kar nekaj ljubezenskih zapletov.Zadnji del te dokumentarne serije je posvečen enemu izmed največjih antičnih mest majevske civilizacije, Tikalu.Ostanki stojijo sredi Gvatemale. To džungelsko velemesto je bilo živo več kot tisoč let in sestavljalo ga je 12.000 zgradb. Kako je starim Majem uspelo zgraditi mogočne piramide, čeprav niso poznali kolesa in kovinskega orodja? In bili so izvrstni astronomi, čeprav so si pri preučevanju zvezd lahko pomagali le s prostim očesom.