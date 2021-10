TV namigi: Dan reformacije, Medena dežela in Krasno življenje

Nedelja, 31. oktobra

Proslava ob dnevu reformacije: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2021. Posnetek proslave. 55 min.

»Vsem Slovencem milost, mir, usmiljenje in pravo spoznanje Boga po Jezusu Kristusu,« je v Katekizmu kot prve slovenske besede v prvi slovenski knjigi zapisal leta 1550 »oče slovenskega naroda« Primož Trubar. S tem pozdravom je izrazil svoje poslanstvo, ki ga je izvrševal vse svoje življenje. Dan reformacije je kot slovenski državni praznik uveljavljen že od 1992, in sicer ne le kot praznik slovenske duhovne omike in kulture, temveč tudi kot dan slovenske narodnostne identitete.

V programskem delu proslave bodo sodelovali igralec Vojko Zidar, srednjeveška plesna skupina KUD Galiard, instrumentalna zasedbe Gita, vokalna zasedbae Ingenium ensemble in srednjeveški tiskarski mojster Janez (Rozman).

Medena dežela: TV SLO 2 ob 20.55

Honeyland. Sev. Mak., 2019. Tamara Kotevska in Ljubomir Stefanov. Dok. film. 90 min.

Makedonski film si je prislužil dvojno nominacijo za oskarja: za najboljši mednarodni in dokumentarni film.

Gre za zgodbo o trdoživi Hatidže, ki živi v zapuščeni makedonski vasi, kjer s tradicionalnimi metodami pridobiva med in skrbi za divje čebele. Njen življenjski slog pa poruši družina Sam, ki privrši v njeno vas s sedmimi otroki, čredo krav in piščanci. Glava družine kmalu ugotovi, da je čebelarstvo dobičkonosno, in se ga loti tudi sam, a bolj industrijsko.

Avtorja sta film posnela v obdobju treh let, pri čemer sta se tako zlila z okolico, da ju protagonisti niti ne zaznajo, kar gledalcem omogoči res pristen vpogled v življenje na robu civilizacije.

Moje krasno življenje: TV SLO 1 ob 15.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Muj bezvadnej život. Češ., 2019. Režija: Tereza Kopácová. Igrajo: Tereza Brodská, Eva Hacurová, Eliška Krenková, Ondrej Vetchý. Kom. 95 min.

Moje krasno življenje Foto Tv Slo

Dana, urejena ženska v srednjih letih, bančna uslužbenka, žena in mati dveh deklet, se po uspešnem družinskem praznovanju zjutraj zbudi z rdečimi podočnjaki. Lišaj za silo prekrije s pudrom in obišče zdravnika. Čeprav pričakuje, da bo težava minila sama od sebe, nenavaden simptom ne izgine in ji postopoma uničuje življenje

Problem je tako očiten, da jo šef pošlje na prisilno bolniško odsotnost. Potem ko nad njenim primerom obupa tudi medicina, Dano zajame panika in loti se je depresija.