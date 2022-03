TV namigi: Darovanje organov, Transformerji, Višine New Yorka

Sreda, 9. marca

Posebne zgodbe: Darovanje organov: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Režija: Jaka Krivec. Dok. odd. 30 min.

Živeti čim dlje in čim bolje je želja, ki jo nekaterim pomagajo uresničiti popolni neznanci. Za strokovno besedo transplantacija se skrivajo resnične, na eni strani boleče, na drugi bolj vesele zgodbe. Pripovedujejo jih prejemniki darovanih organov, mlada ženska, ki na darovalca še čaka, in družina fanta, ki se je ob njegovi nenadni smrti soočila z vprašanjem o darovanju njegovih organov.

O pomislekih, dvomih, žalosti in sreči, o strahu, negotovosti in tiktakanju ure, upanju in življenju, ki gre kljub vsemu naprej, o novem, drugačnem življenju, pripovedujejo Franc, Albin, Andreja, njihovi bližnji in Žigova družina.

Transformerji: Temna stran meseca: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Transformers: Dark of the Moon. ZDA, 2011. Režija: Michael Bay. Igrajo: Shia LaBeouf, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Duhamel, John Turturro, Tyrese Gibson. ZF film. 170 min.

Avtoboti se morajo spet upreti zlobnim Deseptikonom, odločenim, da se bodo maščevali za nedavni poraz. Transformerji se zapletejo v tekmo med ZDA in Rusijo, da bi na Luni našli vesoljsko ladjo, na kateri je izum, s katerim bi lahko končali vojno. Avtobotom tudi tokrat na pomoč priskoči Sam Witwicky.

Višine New Yorka: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

In the Heights. ZDA, 2021. Režija: Jon M. Chu. Igrajo: Anthony Ramos, Corey Hawkins, Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz. Drama. 145 min.

Višine New Yorka Foto HBO

Muzikal združuje glasbo in besedila Lin-Manuela Mirande ter živahen način pripovedovanja zgodbe režiserja Jona M. Chuja.

Film prinaša priredbo slavnega broadwayskega muzikala o latinskoameriški četrti Washington Heights v New Yorku, kjer vsak član tesno povezane skupnosti sledi sanjam o boljšem življenju. Zunaj postaje podzemne železnice na 181. ulici v zraku visi vonj po kavi in kalejdoskop sanj zaznamuje živahno skupnost.