TV namigi: Dogville, Palm Springs in Misija: Nemogoče

Petek, 8. decembra

Dogville: TV SLO 1 ob 22.50

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Dogville. Koprod., 2003. Režija: Lars von Trier. Igrajo: Nicole Kidman, Paul Bettany, Harriet Andersson, Lauren Bacall, Jean-Marc Barr. Krim./drama. 175 min.

Film je prejel več prestižnih filmskih nagrad, med drugim za najboljši danski film (bodil) in najboljši evropski film.

Mlada ženska Grace se na begu pred mafijci zateče v majhno skupnost Dogville sredi Skalnega gorovja. Na pobudo Toma, samooklicanega predstavnika mesteca, ji prebivalci ponudijo zatočišče v zameno za pomoč pri njihovih delovnih obveznostih. A v teku časa od Grace pričakujejo vse več uslug, ki jih ona vse težje obvladuje, moški pa jo začnejo okrutno nadlegovati. Ko jo skoraj izsledijo, prebivalci zahtevajo še več v zameno za skrivanje.

Palm Springs: Kino ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

ZDA/HK., 2020. Režija: Max Barbakow. Igrajo: Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Peter Gallagher. Kom. 100 min.

Palm Springs Foto Pro Plus

Na poroki v Palm Springsu se srečata očarljivo brezbrižni Nyles in nerazpoložena nevestina družica Sarah. Ko zapustita poroko, da bi se predala seksu v bližnji puščavi, se zgodi nekaj nenavadnega. Nekako se ujameta v časovni zanki, kjer se ves čas ponavlja isti dan. Ko ugotovita, da iz zanke ne moreta pobegniti, vsak dan zaživita bolj divje ...

Film ni le še ena verzija Neskončnega dne z Billom Murrayjem in Andie MacDowell, ampak formuli doda nova pravila igre. Kritiki so bili navdušeni nad filmom, med drugim je bil nominiran tudi za dva zlata globusa, za najboljšo komedijo in za najboljšega glavnega igralca.

Misija: Nemogoče: Kanal A ob 20.00

Vikendoa ocena: 4 (od 5)

Mission Impossible. ZDA, 1996. Režija: Brian De Palma. Igrajo: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Jean Reno. Akc. film. 140 min.

Misija: Nemogoče Foto Pro Plus

Ethan Hunt je poklicni vohun. Preprečiti mora krajo diskete, na kateri so imena vseh ameriških dvojnih agentov. Če bi se ti podatki znašli v napačnih rokah, bi bili agenti v nevarnosti. Ethanu pomaga skupina zvestih sodelavcev in med opravljanjem naloge se znajdejo v pasti. Večina sodelavcev umre, Ethanu pa se uspe rešiti, zato ga imajo za izdajalca. Kolegi se obrnejo proti njemu, poleg tega ga zasledujejo neznanci. Ethan kljub vsemu ohrani trezno glavo.