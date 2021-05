TV namigi: Doktor Strange, Vročina in V zenitu sonca

Petek, 7. maja

Doktor Strange: Planet TV ob 22.40

Vročina: Kanal A ob 20.00

V zenitu sonca: TV SLO 1 ob 23.10

Film prikazuje zgodbo o svetovno znanem nevrokirurgu dr. Stephenu Strangeu, katerega življenje se postavi na glavo po grozljivi prometni nesreči, po kateri ne more več uporabljati rok. Ker mu zahodna medicina ne more pomagati, se zateče k zdravilcem v skrivnostni enklavi Kamar-Taj. Tam že kmalu spozna, da ne gre le za zdravilsko središče, temveč tudi za prvo bojno črto v boju proti nevidnim mračnim silam, ki skušajo uničiti stvarnost.Strange je stripovska izvorna zgodba o samospoznanju, ki se zaključi z epskim spopadom, v katerem je na kocki obstoj sveta.Film je zgodba o napetem lovu med kriminalistom in skupino tatov.Tatovi delujejo pod vodstvom izkušenega kriminalca Neila McCauleyja, ki ga je zaradi njegove prebrisanosti nemogoče ujeti. Neil uspešno izpelje niz ropov bank, trezorjev in oklepnikov. Na drugi strani je Vincent Hanna, uspešen kriminalist losangeleške policije. Hanna si obljubi, da bo McCauleyja in njegovo skupino spravil za zapahe. McCauley načrtuje še svoj zadnji podvig, vendar sredi napetega lova prekrši svoje pravilo in se zaljubi.Kultna kriminalka z Alainom Delonom, posneta po romanu Patricie Highsmith.Bogati ameriški industrialec da Tomu Ripleyju nalogo, da njegovega sina Philippa pripelje domov. Tom, nekdanji Philippov znanec, ga najde v Italiji, kjer z dekletom življenje uživa z veliko žlico in se ne namerava kmalu vrniti v Ameriko. Tom se pridruži dopustnikoma. A stvari se obrnejo drugače. Potem ko Philippe Toma poniža, ta razvajenega mladeniča ubije in prevzame njegov bančni račun.