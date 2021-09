TV namigi: Dosje: Javne televizije v primežu politike in Od Haldna do Attice

Torek, 28. septembra

Dosje: Javne televizije v primežu politike: TV SLO 1 ob 21.00



Od Haldna do Attice: TV SLO 2 ob 20.05



Leta in leta: TV SLO 2 ob 21.05

Leta in leta Foto Press

Povsod po Evropi so se javne radiotelevizije znašle pod plazom kritik, predvsem populističnih politikov in strank. Celo v Nemčiji, kjer javni televizijski in radijski servisi uživajo široko podporo državljanov, je Alternativi za Nemčijo v Spodnji Saški uspelo kar leto dni blokirati povišanje RTV-prispevka. V Avstriji so ORF-ovi novinarji in uredniki doživljali hude pritiske, ko je bila Svobodnjaška stranka del vladne koalicije. Na Poljskem in na Madžarskem, ugotavljajo strokovnjaki, sta javna RTV-ja že prestopila magično mejo transformacije iz javnega v državni medijski servis.Zaporniki med prestajanjem kazni sodelujejo s pazniki in drugim osebjem pri družabnih igrah, pri delu v avtomehanični delavnici, pri snovanju načrtov za prihodnost. Kaznjenci si oblikujejo sistem vrednot, se urijo v veščinah in pridobivajo novo znanje, da bi po vrnitvi na prostost lahko prispevali k družbeni blaginji kot dejavni državljani, zaposleni davkoplačevalci in opolnomočeni starši. V ZDA je zgodba v zaporih čisto drugačna. Tam zapornike skrbi predvsem preživetje in to, kako se izogniti nasilju, izkoriščanju, poniževanju, celo lakoti, paznike pa, kako se vsak dan zdrav vrniti k svoji družini. A sodelovanje med tema dvema svetovoma je že prineslo znatne izboljšave vsaj v enem izmed ameriških zaporov.Leta 2019 se na političnem prizorišču pojavi kontroverzna političarka Vivienne Rook, ki že s prvim intervjujem povzroči škandal. Leta, ki sledijo, so zaznamovana z družbenopolitičnimi spremembami, novimi tehnologijami, gospodarsko krizo in vojno. V te negotove čase je vpeta družina Lyons, na čelu katere je odločna mama in babica Muriel. Sin Stephen živi v Londonu, z ženo Celeste in hčerkama. Brat Daniel je tik pred poroko z Ralphom, sestra Edith je politična aktivistka, najmlajša Rosie pa mati samohranilka ...