TV namigi: Drama v Ukrajini, Svetovni Wagner in Terminator 3

Sreda, 2. marca

Vojna v Evropi: Drama v Ukrajini: TV SLO 1 ob 20.00

Krieg in Europa: Das Ukraine-Drama. Nem., 2021. 2/2. Režija: Claire Walding. Dok. odd. 55 min.

V spopadu si nasproti stojijo ukrajinske oborožene sile in separatisti, ki jih podpira Rusija in ki nadzirajo pokrajino Donbas na vzhodu države. Putin želi okrepiti položaj Rusije kot svetovne velesile. Zdi se odločen razširiti območje ruskega vpliva. Vsekakor ne namerava Ukrajine prepustiti Zahodu, saj je prepričan, da spada v vplivno območje Rusije.

Da bi Ukrajina dosegla zastavljene cilje in se pridružila Evropski uniji in Natu, se mora predsednik Zelenski upreti vplivu sovražnih agentov in oligarhov, ki obvladujejo gospodarsko življenje v državi. Težava je, da je tudi sam prišel na oblast s pomočjo denarja enega izmed ukrajinskih oligarhov.

Svetovni Wagner: iz Bayreutha v svet: TV SLO 2 ob 20.45

Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Nem., 2021. Režija: Axel Brüggemann. Dok. odd. 65 min.

Wagner je družbeni fenomen, vprašanje verovanja, Bayreuthski festival pa je najpomembnejša meka za Wagnerjev kult. Nemški film Svetovni Wagner, Iz Bayreutha v svet ni biografski film o Richardu Wagnerju. Je drzen dokumentarec, ki pojasnjuje, kako se je okoli tega zelo kontroverznega umetnika razvil takšen kult, kako to, da je po svetu več kot 125 Wagnerjevih društev – od Los Angelesa do New Yorka, od Abu Dhabija do Tel Aviva, od Tokia do Rige.

V filmu nastopajo tudi Christian Thielemann, Valery Gergiev, Šejk minister Zaki Nusseibeh, Placido Domingo, Piotr Beczala in mnogi drugi.

Terminator 3: Vstaja strojev: Kino ob 20.00

Terminator 3: Rise of the Machines. ZDA, 2003. Režija: Jonathan Mostow. Igrajo: Arnold Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes, Kristanna Loken, David Andrews. Akc. film. 120 min.

John je zdaj star 22 let in živi na robu, brez doma, brez službe, brez prihodnosti. Uradno torej sploh ne obstaja. Medtem iz prihodnosti v sedanjost pride najboljši ubijalski stroj do sedaj: T-X, ki se skriva pod krinko lepega dekleta. T-X je močnejša in nevarnejša od Terminatorjev pred njo.

Toda John Connor ni njena edina tarča. T-X se spravi tudi na nič hudega slutečo veterinarko Kate Brewster.