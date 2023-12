TV namigi: Globoko spodaj, Časovna zanka in Pedro Opeka

Nedelja, 10. decembra

TV SLO 1: TV SLO 1 ob 20.00

Globoko spodaj: vsaka ura šteje

Riesending – Jede Stunde zählt. Koprod., 2022. Režija: Jochen Alexander Freydank. Igrajo: Verena Altenberger, Maximilian Brückner, Anna Brüggemann, Sabine Timoteo. Miniserija. 100 min.

Nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih, ki so se zgodili leta 2014, in prikazuje obsežno ter dolgotrajno reševanje poškodovanega jamarja, raziskovalca in reševalca Josefa Häberleja.

Na binkoštno nedeljo leta 2014 se v jami Riesending blizu Berchtesgadna ponesreči jamar Josef Häberle. Z usodno poškodbo glave leži na globini več kot 1000 metrov in več kot 12 kilometrov od vhoda v jamo. Medtem ko ga dva njegova soplezalca poskušata ohraniti pri življenju, se Ralf Sommer prebije nazaj na površje, da bi obvestil reševalce.

Časovna zanka: Planet TV ob 22.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Looper. ZDA, 2012. Režija: Rian Johnson. Igrajo: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis, Emily Blunt, Paul Dano, Noah Segan. Akc. film. 130 min.

Časovna zanka Foto Planet TV

Kansas 2044. Svet je podoben današnjemu, le da je bolj umazan in nevaren. Do leta 2070 izumijo potovanje skozi čas, a je prepovedano, tako da ga uporabljajo le kriminalci. Naročniki umora pošljejo žrtve v preteklost, kjer jih pričaka najeti morilec, jih umori in se znebi trupla. Eden takih morilcev je Joe. A nekega dne ga kot naslednja žrtev pričaka on sam iz prihodnosti.

Svež, inteligenten pristop k potovanju skozi čas, zgodba, ki se ne zateka k obratom vrste deus ex machina, privlačna akcija in odlična igra naredijo iz Časovne zanke enega ZF biserov zadnjega časa.

Intervju: Pedro Opeka: TV SLO 1 ob 22.10

Slo., 2023. Pog. Odd. 60 min.

Intervju: Pedro Opeka Foto: Dejan Javornik

Slovenska Katoliška cerkev v prvem tednu letošnjega decembra gosti prepoznavnega misijonarja Pedra Opeko. O njem in njegovem duhovnem ter dobrodelnem delu na Madagaskarjui ni kaj občutno novega dodati; je pa zagotovo osebnost, ki se s svojo energijo, dobrosrčnostjo zmeraj dotakne ljudi.

»Za revne je treba ustvariti delovna mesta, saj jim delo in medsebojno spoštovanje omogočata, da se postavijo na noge,« meni slovenski misijonar Pedro Opeka, ki je med obiskom v Sloveniji poudaril, da kljub pozivom EU-ja pomoč v Afriko prihaja prepočasi. «Jaz ne prosjačim. Jaz samo prosim za pravičnost, da lahko tem ljudem, ki delajo, pomagamo,« je v pogovoru z novinarji poudaril Pedro Opeka.