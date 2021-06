TV namigi: Globus ob začetku predsedovanja Slovenije EU in Umori v gorah

Ponedeljek, 28. junija

Globus ob začetku predsedovanja Slovenije EU: TV SLO 1 ob 20.00



Umori v gorah: Planet TV ob 19.45

VIKEND - Watzmann ermittelt - Umori v gorah



Drevo: TV SLO 2 ob 23.25

Prvega julija Slovenija od Portugalske prevzema polletno predsedovanje Svetu Evropske unije.Kakšni bodo cilji naše države? Koliko vpliva bo imela pri usmerjanju evropskih politik? Kako močna bo senca notranjepolitičnih napetosti na evropskem političnem prizorišču? Na taka in podobna vprašanja bodo skušali odgovoriti v posebni oddaji Globusa. Izzive, ki so pred našo državo v tem obdobju, bodo poskusili orisati s poglobljenimi terenskimi reportažami in pogovori z gosti v studiu.Kriminalna serija, postavljena pred kuliso nemške gore Watzmann, spremlja višjega inšpektorja Benedikta Beissla iz bavarske vasice Berchtesgaden, ki preiskuje umore ob pomoči novega sodelavca Jerryja Paulsena, prišleka iz Hamburga.Med starejšim in mlajšim kriminalistom pogosto prihaja do manjših nesoglasij, ne samo zaradi Jerryjevih sodobnih preiskovalnih metod, ampak tudi zaradi njegovega prijateljevanja z Beisslovo hčerko. Kljub temu sta profesionalna in uspešna ekipa, ki zna – vsaj večino časa – pustiti zasebne zadeve ob strani.Celovečerni igrani prvenec Sonje Prosenc prikaže intimno življenje družine, ki se zaradi spleta okoliščin znajde v brezizhodnem položaju, ko je varna samo za zidovi lastne hiše. Zgodba je nelinearna in hkrati podana z vidika treh protagonistov, pa tudi sam film je mogoče doživeti z različnih perspektiv. Tri časovna obdobja in trije protagonisti dodajo precej intrigantnosti, skrivnostnosti, ko gledalec iz koščkov skuša sestaviti celoto. Celoto, na katero ni povsem pripravljen.