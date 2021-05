TV namigi: Hampstead, V suženjstvo zakleti in Brez zavor

Nedelja, 23. maja

Hampstead: TV SLO 1 ob 15.10

Vstanimo, v suženjstvo zakleti: TV SLO 1 ob 22.15

Brez zavor: Kanal A ob 20.00

Vdova Emily, po rodu Američanka, se po moževi smrti sama znajde v manjši skupnosti na angleškem podeželju, kjer ne ve, kaj početi s svojim življenjem.Nato spozna nenavadnega in dokaj zoprnega soseda, ki se razglaša za naturalista, kar pomeni, da živi v sozvočju z naravo. Donald se ne želi vključiti v družbo, nima zaposlitve, preživlja se s samooskrbo, hiše, ki jo sicer ima, pa ne želi prodati gradbenemu mogotcu, ki hoče na njegovi posesti zgraditi dobičkonosno institucijo. Sčasoma Emily in Donald premagata osebne razlike, postaneta prijatelja in se kmalu tudi zaljubita.Duhovnik, pisatelj, doktor literarnih ved in redovnik kapucinov Karel Gržan se ob duhovniškem delu ukvarja tudi s problematiko hrematizma. To je koncept, znan že iz antike, ki iz etičnih razlogov obsoja kopičenje bogastva in bogatenje posameznikov. Gržanova razlaga je tako izvirna in samosvoja, da je zamikala tudi filmske ustvarjalce. Pater Karel Gržan je avtor tridesetih literarnih, strokovnih in poučnih knjig.Portret je nastal ob njegovi 63-letnici in 27-letnici literarnega delovanja. Zakaj je na svetu toliko revnih? Kdo, kako in zakaj nas drži v stanju, v katerem to sprejemamo kot samoumevno? V nasprotju z večino, ki je po svetu resneje angažirana na tem področju, Karel Gržan ponuja tudi možne rešitve.Kolesarski kurir Wilee nekega dne prejme skrivnostno pošiljko. Ko mu zlovešči policist Bobby skuša skuša odvzeti pošiljko, se Wilee odloči pobegniti, vendar mu kmalu sledi kopica policistov in kriminalcev, Wileeju pa na pomoč priskočita še dva kurirja.Med divjimi pregoni po ulicah New Yorka spretno izkorišča svoje poznavanje bližnjic in z neustrašno vožnjo spravlja v obup zasledovalce, toda če si hoče rešiti življenje, se mora znebiti skrivnostne pošiljke.