TV namigi: Houston, Vitalne funkcije in Begunec

Četrtek, 11. februarja



Houston, imamo problem!: TV SLO 2 ob 17.20

Vitalne funkcije: Resnična človeška zgodba: HBO ob 21.45

Vitalne funkcije: Resnična človeška zgodba Foto HBO

Begunec: Kino ob 20.00

Begunec Foto Pro Plus

Je SFRJ res razvijala vesoljski program in ga nato prodala ZDA? Kot v filmu razloži Slavoj Žižek, ki v Morpheusovi pozi iz Matrice razlaga teorijo mitov, je to resnično, tudi če se ni res zgodilo. Le verjeti moramo. Zgodba ima dovolj zmešanih idej in je podkrepljena z ravno pravo izbiro arhivskih posnetkov, da se zdi mogoča. Celo kadar skuša v nekaj, kar je bila v osnovi preprosta ideja, stlačiti še desetletja nepovezanih dogodkov (npr. yugo).Film je izvrsten in bo navdušil vse, ki so spremljali vsaj del te zgodovine, še posebej če bodo ob ogledu pomislili, kako bo na film reagiral nekdo, ki misli, da gleda dokumentarec.Dokumentarec prikazuje izkušnje skupine žrtev koronavirusa, njihove kariere in družine v najbolj kritičnih mesecih v bolnišnici Parc Taulí, v katalonskem mestu Sabadell.Izjemna serija v treh delih raziskuje telesne in čustvene preizkušnje, s katerimi se soočajo bolniki in zdravstveno osebje ne le pri svojem delu, temveč tudi doma v družini in pri svojcih.Režiser Fèlix Colomer je zajel intimne zgodbe, s katerimi nas opozarja na izjemno sposobnost človeka za ljubezen in prijaznost, ko se znajde v najhujših razmerah.Neke noči, ko je dr. Richard Kimble v bolnišnici, nekdo vlomi v njegovo hišo in umori njegovo ženo. Ko se Richard vrne, ji ne more več pomagati. A stvar postane še hujša, Richarda obtožijo za njen umor in ga tudi obsodijo.Ko se na poti v zapor pokaže priložnost za beg, usodo vzame v svoje roke in sam skuša najti morilca. A za petami mu je nepopustljivi vladni agent Samuel Gerard, ki ima na voljo ekipo prizadevnih sodelavcev.