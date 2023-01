TV namigi: Inšpektor Vrenko, Pa še grd si in Igra parjenja

Nedelja, 8. januarja

Primeri inšpektorja Vrenka 2: Nevidni človek (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. 1/6. Režija: Boris Jurjaševič. Igrajo: Dario Varga, Lotos Šparovec, Jurij Drevenšek, Katarina Čas, Gorazd Žilavec, Lovro Zafred. Nad. 50 min.

V Mariboru potekajo zadnje priprave na kongres na temo ekologije, ki ga organizira ambiciozna direktorica inštituta Ema Žnidaršič. Poseben gost je mednarodno uveljavljeni strokovnjak, ki predava v ZDA, Peter Divjak. Čeprav je bil začetek druženja kongresnikov idiličen, pa na jutro velikega dogodka Drava naplavi truplo glavne zvezde kongresa, profesorja Divjaka. Znaki kažejo, da je Divjak umrl nasilne smrti, zato se inšpektor Martin Vrenko z novim sodelavcem Tadejem Krajncem poda v iskanje storilca.

Pa še grd si (Premiera): TV SLO 1 ob 15.35

Vikendova ocena: 4 (od 5)

You're Ugly Too. Ir., 2015. Režija: Mark Noonan. Igrajo: Aidan Gillen, Lauren Kinsella, Simon McQuaid, Jesse Morris. Kom./drama. 90 min.

Pa še grd si. Foto TVS

Stacey se po materini smrti preseli k stricu Willu, nekdanjemu kaznjencu, ki na prvi pogled ni najboljši skrbnik za žalujočo 11-letno deklico. Will nečakinjo odpelje v svoj skromni dom v odročnem predelu Irske. Odtujena sorodnika sprva ne najdeta skupnega jezika. Stacey trpi za narkolepsijo, Will pa krši pravila izpusta iz zapora. Socialna služba bo deklico dala k rejniški družini, če Will ne bo dokazal, da je odgovoren skrbnik. Na nitki je usoda obeh, zato se morata potruditi za boljše življenje ravno v času hude osebne krize.

Nežna družinska drama o stricu in nečakinji na čustvenem izletu po irskem podeželju.

Igra parjenja: Vsem na očeh (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

The Mating Game. VB, 2021. 1/5. Režija: Jeff Wilson. Dok. serija. 50 min.

Igra parjenja: Vsem na očeh. Foto TVS

Dokumentarna serija je zgodba o najbolj osupljivih, tudi dramatičnih prizadevanjih živali, da bi našle ustreznega partnerja in ustvarile trajno zapuščino. Dokumentarna serija predstavi, kaj je v igri parjenja potrebno za uspeh.

Travnate planjave so med najzahtevnejšimi okolji na Zemlji za igro parjenja. So odprto prizorišče, na katerem so potencialni partnerji in ljubosumni tekmeci lahko priča vsaki potezi in vsakemu neuspehu. Za zmago morajo udeleženci dati vse od sebe. Kjer je veliko hrane, je tudi tekmovalnost neizprosna, živalim, ki se zbirajo za parjenje, pa grozijo še plenilci.