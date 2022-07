TV namigi: Iz sebe, Čudo in Mumija

Sobota, 16. julija

Iz sebe: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Self/less. ZDA, 2015. Režija: Tarsem Singh. Igrajo: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Ben Kingsley, Victor Garber. Akc. film. 115 min.

Milijarder Damian je že dolga leta navajen obvladovati svet okoli sebe. Ko izve, da ima neozdravljivega raka, se odloči za radikalen medicinski poseg, ki ga izvaja na pol tajna organizacija. Uprizorijo njegovo smrt in njegovo zavest prenesejo v telo zdravega, klinično mrtvega mladeniča. Operacija je uspešna.

Damian se ustali v novem telesu in začne novo življenje v New Orleansu, uživa v zdravju in si privošči radosti življenja, a kmalu njegovo zavest začnejo preplavljati skrb zbujajoči prebliski, ki se mu zdijo spomini in ne halucinacije ...

Čudo: Planet TV ob 19.45

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Wonder. Koprod., 2017. Režija: Stephen Chbosky. Igrajo: Jacob Tremblay, Owen Wilson, Izabela Vidovic, Julia Roberts. Drama. 150 min.

Navdihujoča zgodba je posneta po knjižni predlogi, ki se je uvrstila na seznam najbolje prodajanih knjig New York Timesa.

August Pullman se je rodil s hudo deformacijo obraza. Do desetega leta ni hodil v šolo, ampak je imel zaradi številnih zahtevnih operacij in dolgotrajnih okrevanj pouk doma. Z vstopom v peti razred osnovne šole je zdaj njegova edina želja, da bi ga sošolci imeli za navadnega. Toda novi sošolci ne morejo prezreti njegovega nenavadnega obraza. Poleg Augusta, ki izredno duhovito pripoveduje o sebi, svoji družini in svetu, ki ga obdaja, svoja razmišljanja o tem nadarjenem fantu razkrijejo še njegovi bližnji ...

Mumija: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

The Mummy. ZDA, 2017. Režija: Alex Kurtzman. Igrajo: Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis, Russell Crowe. Pust. film. 125 min.

Legenda o prekleti egipčanski princesi, ki se prebudi iz tisočletnega spanca in svet preplavi z nepredstavljivimi grozotami.

V osrčju zgodbe se nahaja starodavna kraljica, ujeta v kripti pod žgočimi tlemi neprizanesljive puščave. Njena zlonamernost se krepi skozi tisočletja ujetosti in doseže vrelišče, ko se prebudi v današnjem času. Takrat svet preplavi z nepredstavljivimi grozotami. Mumija odpira vrata v nov svet bogov in pošasti ter nas z mešanico čudes in vznemirjenja popelje vse od peščenih nasipov Bližnjega vzhoda do skritih labirintov, ki ležijo pod Londonom.