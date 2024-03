TV namigi: Jason Momoa je spet Aquaman, sestra Marina je nogometašica

Nedelja, 17. marca

Aquaman in izgubljeno kraljestvo (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Aquaman and the Lost Kingdom (Aka. Aquaman 2). ZDA, 2023. Režija: James Wan. Igrajo: Jason Momoa, Patrick Wilson, Yahya Abdul-Mateen II, Amber Heard, Nicole Kidman. Akc. film. 125 min.

Podmorski super junaka Arthur Curry oziroma Aquaman (Jason Momoa) zdaj živi rutinsko življenje kralja Atlantide in družinskega očeta. Toda ko se njegov stari sovražnik Črna Manta (Yahya Abdul-Mateen II) vnovič pojavi močnejši kot prej, odločen maščevati svojega očeta in uničiti vse, kar je kralju ljubo, mora Arthur poiskati pomoč svojega zaprtega, zamerljivega brata Orma (Patrick Wilson). Pozabiti morata na razlike in združiti moči, da bi rešila družino, Atlantido in ves svet pred uničenjem.

Tisti, ki bi pričakovali kaj več kot hollywoodsko vrsto razvedrila, polno akcije in posebnih učinkov, bodo najbrž nekoliko razočarani, drugim pa se obeta zabaven popcorn film.

Športni namigi Alpsko smučanje. Veleslalom (Ž) . 1. in 2. vožnja. Svetovni pokal, Saalbach: TV SLO 2 ob 8.55 in 11.55

Milosti polni (Premiera): TV SLO 1 ob 15.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Llenos de gracia. Špa., 2022. Režija: Roberto Bueso. Igrajo: Carmen Machi, Paula Usero, Anis Doroftei, Nuria González, Pablo Chiapella. Kom. 105 min.

Milosti polni. Foto TVS

Španski samostan El Parral v 90. letih. Dečki brez družin morajo poletje preživeti v internatu. Svoje malodušje preganjajo s potegavščinami. Nato pa se pred tablo v razredu pojavi neortodoksna sestra Marina (odlična Carmen Machi), vzgojiteljica, ki stvari vzame v svoje roke.

Da bi ukrotila uporniške dečke, ustanovi nogometno ekipo in jih nauči igrati spektakularen nogomet. Pri tem ji pomagata še dve nuni, nežna in nedolžna Angelines in na videz stroga, a v resnici prijazna Taitiana.Izmed dečkov po talentu posebej izstopa Valdo Lopes, deček čigar mama je Španka, oče pa je z Zelenortskih otokov ... Hkrati sestra Marina izgubljenim sirotam služi kot varuhinja in življenjska vodnica.

Film temelji na resničnih dogodkih in ima zato še večjo težo. Resnična sestra Marina, ženska pred svojim časom, je študirala v Parizu in Rimu in je bila ob nastanku filma še vedno živa in še vedno nuna, stare čez 90 let.

Zadnje skrivnosti človeškega rodu (Premiera): TV SLO 1 ob 22.15

Les derniers secrets de l'humanité. Fr./Kit., 2023. Režija: Jacques Malaterre. Dok. film. 105 min.

Zadnje skrivnosti človeškega rodu. Foto TVS

Film prikaže zgodbo, ki se začne pred dvema milijonoma let, ko je homo erectus zapustil Afriko in prvič stopil na azijska tla. V poledenelih stepah in tropskih gozdovih se je skozi čas postopoma dokopal do ključnih odkritij za prihodnost človeštva.

Od odkritja ognja, izdelave orožja do umetniških poslikav jamskih sten. Živel je v skladu z naravo in se ji prilagajal. Nato je homo erectus izumrl in dal prostor drugi človeški vrsti – homo sapiensu. Tudi ta je spoštoval naravo in gojil vrednote deljenja, sprejemanja, človečnosti.

Mi, homo sapiens sapiens, smo zadnja preživela človeška vrsta. Kakšna prihodnost nas čaka?