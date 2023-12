TV namigi: Kategorija: ženska, Munch in Brezčasna Adaline

Četrtek, 14. decembra

Kategorija: ženska: TV SLO 2 ob 19.45

Category: Woman. Kan., 2022. Režija: Phyllis Ellis. Dok. odd. 75 min.

Režiserka in nekdanja tekmovalka na olimpijskih igrah Phyllis Ellis v filmu raziskuje zlorabo moči, sovraštvo do žensk in rasizem, ki so na mednarodnih športnih tekmovanjih za ženske prisotni že več kot 80 let.

Pet pogumnih športnic, Caster Semenya, Margaret Wabui, Annet Negesa, Dutee Chand in Evangeline Makena, razkriva, kaj vse so morale prestati in kakšne medicinske postopke so morale opraviti, da bi se lahko udeležile tekmovanj. O tem, kdo sme tekmovati, odločajo športne zveze. Za potrditev spola so se morale športnice nekoč najprej gole sprehoditi pred ginekologi, nato pa opraviti še temeljit pregled. Kasneje so spremenili pravila in spol ugotavljali s kromosomskimi pari ...

Munch: TV SLO 1 ob 23.35

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Munch. Nor., 2023. Režija: Henrik Martin Dahlsbakken. Igrajo: Alfred Ekker Strande, Mattis Herman Nyquist, Ola G. Furuseth, Anne Krigsvoll, Jesper Christensen. Bio. film. 100 min.

Munch FOTO: TV Slovenija

Film je intimen portret norveškega slikarja Edvarda Muncha (1863–1944), avtorja mojstrovine Krik in enega najslavnejših umetnikov vseh časov.

Izšolal se je na Kraljevi risarski šoli v Oslu, ki je bila pod vplivom francoskega slikarstva. Pogosto je upodabljal žalost, bolečino in gorje, odlično je znal upodobiti bivanjsko tesnobo človeka, ki mu ni bila tuja. Sodobniki za njegovo delo niso pokazali razumevanja, vplivni umetniki so ga zavračali, bil je pretresen zaradi izgube mlajše sestre in zaznamovan z odvisnostjo.

Brezčasna Adaline: Star Life

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Age of Adaline. ZDA, 2015. Režija: Lee Toland Krieger. Igrajo: Blake Lively, Michiel Huisman, Harrison Ford, Ellen Burstyn, Kathy Baker. Drama. 135 min.

Brezčasna Adaline FOTO: Star

Adaline Bowman je že več desetletij čudežno stara 29 let; njeno življenje je polno osame, saj ne dovoli blizu nikomur, ki bi utegnil dognati njeno skrivnost.

Rodila se je na prelomu 20. stoletja in niti sanjalo se ji ni, da bo ugledala začetek 21. – dokler ji navidezno čaroben dogodek ne reši življenja in jo obdari z večno mladostjo. Življenje in ljubezen okuša skozi globalne spremembe dveh svetovnih vojn in svobodnjaških šestdesetih vse do današnjega dne.