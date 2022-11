TV namigi: Klic dobrote, Leto 1848 in Na robu neznanega

Sreda, 23. novembra

Klic dobrote: TV SLO 1 ob 20.05

Slo., 2022. Prenos dobrodelne prireditve. 110 min.

Slovenska karitas skupaj z RTVS prireja 32. tradicionalni dobrodelni koncert Klic dobrote, ki bo v Dvorani Golovec v Celju. Skupaj delajmo za dobro je letošnje vodilo Tedna Karitas in Klica dobrote. Na koncertu bodo nastopili: skupina Diamanti, Kvatropirci, Modrijani, Prifarski muzikanti, Zbor OŠ Alojzija Šuštarja, Žan Serčič, Eva Boto, Nina Pušlar, Marko Vozelj, Neža in Damjan Pančur, Matej Šoklič, Andraž Hribar in Alya.

Scenarij je napisala Mojca Kepic, režiral bo Aljaž Bastič. Prireditev v Celju bosta vodila Jure Sešek in Bernarda Žarn, Klara Eva Kukovičič in Žiga Bunič bosta v studiu v Ljubljani, Romana Kocjančič pa se bo v živo oglašala iz Maribora. Gledalci bodo lahko prispevali prek telefona.

(Ne)znana poglavja slovenske zgodovine: Leto 1848 in Slovenci: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2022. Inf. odd. 30 min.

Foto Tv Slo

Leta 1991 je slovenski narod prvič v zgodovini dobil samostojno državo, ki združuje prebivalce po govorjenem jeziku in po ozemlju. Temelji za to pa so bili postavljeni v revolucionarnem letu 1848, ko smo dobili Zdravljico, zastavo in prvič začutili večjo pripadnost slovenskemu narodu.

V letu 1848 so se začele prepletati tri zgodbe – odprava fevdalizma, začetek demokratizacije in začetek narodnostnih zahtev. Meščani so se razveselili ustave, kmetje odprave tlačanstva. Prvič so se tudi pri nas odpravili na volitve v dunajski parlament, kmetje pa postanejo celo poslanci.

Na robu neznanega z Jimmyjem Chinom: Plaz: National Geographic ob 22.05

Edge of the Unknown with Jimmy Chin: Riding the Avalanche. ZDA, 2022. 1–2/10. Režija: Pagan Danielle Harleman. Dok. serija. 25 min.

Foto Nat. Geo.

Serija bo gledalce popeljala v glave elitnih pustolovcev, ki bodo delili zgodbe o soočenju s strahom, z izgubo in s kruto materjo naravo.

V prvem delu Travis Rice spregovori o plazu, ki ga je odnesel v neznano, in deli svoj spremenjeni pogled na šport in življenje. V drugem delu pa Sarah McNair Landry z bratom Ericom deli zgodbo o poletu z zmajem na Severozahodnem prehodu, ki se je končala z begom pred severnimi medvedi.